Врач объяснил, что надо пить утром, чтобы укрепить сосуды и не заболеть раком

С каждым годом исследователи находят все больше полезных свойств кофе. Эффекты проявляются при умеренном употреблении напитка, это 3-4 чашки в день. Так, согласно последним данным, напиток снижает риск развития рака простаты на 47%. В случае, если пить его регулярно. Об этом пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.По его словам, кофе снижает онкологические риски "при многих видах рака". Это происходит "за счет влияния на аденозиновые рецепторы".Он также отметил, что алкалоид кофеин, связанный с небольшим повышением давления (на 6-8 мм), для здоровых людей скорее полезен, чем вреден."Кроме того, это натуральный гепатопротектор, предохраняет от перехода цирроза в рак", - пишет врач.Марк Гадзиян напомнил и о многочисленных исследованиях, где говорится, что напиток в умеренном количестве улучшает состояние сердца и сосудов, снижает риск инфарктов и инсультов."Ученые предполагают, что временное повышение давления в результате употребления кофе тренирует кровеносную систему", - пишет кандидат медицинских наук.Он также обратил внимание еще на два момента. Так, наблюдения показали, что болезнь Паркинсона у любителей кофе встречается значительно реже. В случае с болезнью Альцгеймера - напиток препятствует возникновению патологических белков.

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