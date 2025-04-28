Ультраобработанные продукты связаны с преждевременной, но предотвратимой смертью

Новое исследование предупреждает, что чем больше ультраобработанных продуктов в постоянном рационе, тем выше риск преждевременной смерти.

Ультраобработанные продукты или UPF обычно содержат добавленные сахара, соль, вредные жиры, искусственные красители и ароматизаторы. И они дают мало клетчатки, белка или витаминов, по словам исследователей.

К примерам можно отнести замороженные блюда, хот-доги и мясное ассорти, сухие завтраки, упакованное печенье и пирожные, а также газировку.

В новом исследовании сравнивались данные о питании и смертности из восьми стран: Австралии, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Мексики, Великобритании и США.

Потребление ультраобработанных продуктов питания составило от 15% от общего количества калорий в Колумбии до более 50% в США.

В целом результаты показали, что каждое увеличение UPF на 10% было связано с 3%-ным увеличением риска смерти от всех причин. Но риск преждевременных, предотвратимых смертей по странам варьировался от 4% в районах с низким потреблением до почти 14% в районах с высоким потреблением.

Например, по данным исследователей, в 2018 году в США 124 000 случаев преждевременной смерти были связаны с потреблением ультраобработанных продуктов.

«Высокое потребление ультраобработанных продуктов связано с 32 различными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет, некоторые виды рака и депрессию», - говорят авторы исследования.

Они отмечают, что срочно необходимы меры, которые сдерживают их потребление и продвигают местные, свежие и минимально обработанные продукты.

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