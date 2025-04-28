Врачи устали это объяснять: 5 анализов, которые бесполезны для тех, кто хочет похудеть

Интернет пестрит рекламой чудодейственных БАДов и разнообразных анализов, которые якобы нужны для достижения идеального веса и самочувствия. Но так ли это? Разбираемся с диетологом.Если решились худеть, забудьте о списке анализов, медобследований и гонке за экзотическими добавками. Это абсолютное заблуждение, что без сканирования организма и баночек с витаминами и минералами для сбрасывающих вес похудеть невозможно.Диетолог Наталья Гильдина рассказала, что на самом деле надо нашему организму, какие анализы неинформативны, а какие блюда полезны.Добавки для худеющихОмега-3. Полезные жиры необходимы в рационе, но рекомендации всех научных сообществ сводятся к тому, что лучшее усвоение омега-3 — из продуктов (скумбрия, лосось, оливковое масло, орехи). Всего нужно 2-3 порции в неделю, чтобы обеспечить норму омеги-3 в рационе.Витамин С. Исследования показали, что витамин С не ускоряет выздоровление при простудных заболеваниях и не способствует укреплению иммунитета. Зато он может вызывать раздражение, гастрит и язву желудка, потому что витамин С — это кислота.Цинк. Содержится во многих продуктах ежедневного употребления. Дефицит цинка встречается крайне редко, поэтому употреблять его дополнительно нет необходимости.Коллаген. Это соединение из таблеток или порошков, попадая в желудок, превращается в аминокислоты, то есть он разрушается. Из этих аминокислот могут собраться любые белки: ферменты, гормоны, антитела. Совсем необязательно, что это будет коллаген кожи. Не проводилось масштабных исследований по поводу усвоения коллагена из таблеток. В России не проводятся исследования по поводу безопасности БАДов с коллагеном. Также важно понимать: чтобы получить коллаген, нужен животный белок, то есть добавки получают путем измельчения некоторых частей рыбы, курицы, коровы. Это могут быть шкура, кости, и эти органы накапливают тяжелые металлы, которые опасны для организма. Наилучший способ получения коллагена — это еда. Подойдет любой продукт, содержащий животный белок: яйца, мясо, рыба, птица.Бесполезные анализыАнализы на наличие витаминовМногим интересно узнать, какое количество каждого витамина есть в его организме. Точные нормы витаминов никому не известны. Содержание витамина в сыворотке крови отличается от того количества, которое присутствует в организме в целом. Поэтому сдавать анализы на витамины неинформативно.Единственный витамин, который хорошо изучен, — это витамин Д. Его нормы прописаны, есть лечебные и профилактические дозировки. Последние можно принимать даже без анализов в осенне-зимне-весенний период в дозах 600-800-1200 ЕД. Дозы более 2000-3000 ЕД — это уже лечебные дозировки, которые принимаются курсами 2-3 месяца с перерывом и только по назначению врача. Избыточное употребление витамина Д приводит к образованию камней в почках.Анализы на состав микрофлорыАнализ микробиоты по Осипову (ХМС) показывает, какие микроорганизмы населяют тонкий кишечник человека. Нет достоверной информации о точном качественном и количественном составе микрофлоры кишечника человека, поэтому от такого анализа нет пользы. Анализ кала на дисбактериоз также неинформативен.Анализ волос на микроэлементыЭтот анализ информации не даст. Волосы не отражают ситуацию в крови, и для них нет достоверных референтных значений. Даже в крови достоверного показателя абсолютно всех микроэлементов не увидеть.Анализ на пищевую непереносимостьЭто еще один бесполезный тест. Те продукты, которые вы употребляете чаще всего, окажутся в списке запрещенных. Поэтому этот анализ также можно не сдавать.Анализ на гормоныМногие люди с лишним весом считают, что в их полноте виноват гормональный сбой, поэтому сдают анализы на гормоны (инсулин, лептин, грелин). На самом деле сначала появляются нарушения в питании, эпизоды переедания, заедание стресса и усталости, а только потом нарушения в гормональной системе.Гормональный сбой происходит из-за лишнего веса, поэтому единственный способ его устранить — начать питаться здоровой пищей и снижать вес.Рецепты для снижения весаСалат с индейкой и овощамиФиле индейки — 200 гМикс-салат, руккола или шпинат — 100 гОгурец свежий — 1 шт.Помидоры черри — 100 гБолгарский перец — 1 шт.Стебель сельдерея — 1 шт.Авокадо — 1/4 шт.Красный лук — 1/2 шт.Лимонный сок — 1 ст. л.Оливковое масло — 1 ч. л.Натуральный йогурт — 2 ст. л.Соль, перец, специи по вкусуЗелень для украшенияПриготовление:Грудку индейки отварите в подсоленной воде или запеките в духовке без масла. Нарежьте остывшее мясо кубиками или тонкими полосками.Огурец, болгарский перец и сельдерей нарежьте соломкой. Помидоры черри разрежьте пополам. Красный лук нашинкуйте тонкими полукольцами. Авокадо нарежьте кубиками.Выложите на тарелку листья салата. Сверху распределите индейку и овощи. Приготовьте заправку: смешайте йогурт, оливковое масло, лимонный сок, соль, перец и специи. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Посыпьте зеленью. Можно добавить ложку семян чиа.Запеченная куриная грудка с овощами в лимонно-травяном маринадеКуриная грудка — 400 гЦукини — 1 шт. (нарезать кружочками)Болгарский перец разных цветов — 2 шт. (нарезать полосками)Помидоры черри — 150 гЛимон — 1 шт., сок и цедраЧеснок — 2 зубчика (измельчить)Свежий розмарин или тимьянОливковое масло — 1 ч. л.Соль, перец, паприка по вкусуПриготовление (20 минут + запекание 30 минут):Маринад. Смешайте сок и цедру лимона, чеснок, розмарин, соль, перец и паприку. Куриную грудку нарежьте вдоль, замаринуйте в смеси на 15 минут.Подготовка овощей. На противень выложите цукини, перец и помидоры. Сбрызните овощи лимонным соком из маринада, посыпьте солью и перцем.Запекание. Разогрейте духовку до 200 оС. Выложите курицу на овощи, полейте остатками маринада. Запекайте 25-30 минут до золотистой корочки на курице и мягкости овощей.

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