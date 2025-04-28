Диетолог Лушникова: людям с аллергией нельзя есть помидоры

Людям с аллергией не желательно есть помидоры, заявила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.Она отметила, что аллергические реакции на овощ могут проявиться в виде крапивницы, кожного зуда и слезотечения.«Томаты содержат много органических кислот, которые у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки могут вызвать дискомфорт, изжогу, неприятные ощущения в желудке и привести к обострению заболевания», — объяснила врач.Также, по её словам, не стоит увлекаться помидорами людям с мочекаменной болезнью, поскольку щавелевая кислота и витамин С в их составе могут усугубить течение заболевания.

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