Ком в горле и трудно глотать: что такое постназальный затек и как от него избавиться

Ощущение, что что-то застряло в горле, постоянное покашливание, першение… Знакомо? Многие списывают это на обычную простуду, но зачастую виновником дискомфорта оказывается невидимый враг — постназальный затек.Малоизвестная, но распространенная проблема проявляется в виде избыточного скопления слизи в задней части горла, и способна существенно ухудшить качество жизни.Ощущение слизи, стекающей по задней стенки горла — одна из частых жалоб, с которой обращаются к врачам-отоларингологам. В медицине такое состояние называют постназальным затеком или синдромом. Почему он появляется и какие осложнения может дать? Рассказывает Елена Кузина — ведущий отоларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Слизь в носу есть всегдаОбразование слизи в носу — естественный физиологический процесс. Она выполняет сразу несколько важных функций: увлажняет слизистую оболочку, очищает вдыхаемый воздух и защищает дыхательные пути от патогенных микроорганизмов.Слизь вырабатывается непрерывно и в норме аккуратно стекает в глотку, после чего человек просто проглатывает ее, сам того не замечая. Однако иногда жидкость попадает в горло и начинает застаиваться. Обычно такое происходит по двум причинам: когда слизи вырабатывается слишком много или когда она становится слишком густой и вязкой, чтобы свободно продвигаться вперед.Симптомы постназального затекаЭто не самостоятельное заболевание, а лишь симптом других болезней. Тем не менее безобидным его назвать сложно. Например, застой слизи в горле считается одной из причин хронического кашля. Его приступы особенно часто происходят по ночам, из-за чего страдает качество сна.Еще одно распространенное проявление заболевания — ощущение кома в горле. Угрозы здоровью оно не представляет, но может вызывать серьезный дискомфорт, в том числе психологический.Среди других симптомов:затруднение глотания,проблемы с дыханием,неприятный запах изо рта,осиплость или хрипота в голосе,раздражающее чувство жжения в области задней стенки горла,заложенность и боль в ушах.ЛОР-заболевания и не только: возможные причиныПостназальный синдром бывает связан с внешними причинами. Процесс выработки слизи может нарушаться из-за слишком сухого или загрязненного воздуха в помещении, а также после употребления определенной пищи, например молочных продуктов или острого. Однако гораздо чаще скопление слизи развивается как осложнение различных заболеваний.Острый ринит, риносинусит и ОРВИЗатек может начаться как во время заболевания, так и на этапе выздоровления. Например, слизь может появиться после перенесенной респираторной инфекции, когда температура и насморк уже прошли, но отек в носовой полости сохраняется.Хронические ЛОР-патологииНапример, хронический риносинусит или вазомоторный ринит, в том числе на фоне злоупотребления сосудосуживающими каплями и спреями для носа.Ринит беременныхРазновидность вазомоторного ринита, которая развивается у беременных в результате гормональной перестройки организма.Анатомические аномалии носовых структурПостназальный затек нередко встречается у пациентов с искривлением носовой перегородкой или другими особенностями строения носа, которые нарушают отток слизи.Полипы, кисты, злокачественные новообразования, инородные телаВне зависимости от природы новообразования способны механически блокировать нормальный отток слизи. Аналогичная ситуация может произойти и при попадании в носовую полость инородных тел.Аллергический ринитОдна из наиболее частых причин скопления слизи в горле. Иногда проблема может возникать и при обычных аллергических реакциях — на пыльцу, клещей домашней пыли, плесень, бытовую химию и так далее.Кислотный и ларингофарингеальный рефлюксИногда причина постназального затека кроется в проблемах с пищеварительным трактом. Так, застой слизи может начаться при рефлюксе, когда кислое содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) или гортань (ларингофарингеальный рефлюкс).Что делать при слизи в горлеРазнообразие возможных причин делает лечение постназального затека достаточно непростой задачей. Универсальной схемы терапии здесь нет: все зависит от того, какое именно заболевание вызвало скопление слизи.Одним пациентам для облегчения симптомов достаточно просто хорошо увлажнить воздух, промывать носовую полость изотоническими растворами и наладить пищевой режим. Другим требуются длительная диагностика и комплексная медикаментозная терапия, а порой и хирургическое вмешательство.Если ощущение беспокоит на протяжении нескольких недель, сопровождается кашлем, болью или дискомфортом в горле, то необходимо проконсультироваться с врачом и разобраться в причинах. В первую очередь стоит обратиться к отоларингологу, а затем по необходимости к аллергологу или гастроэнтерологу.

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