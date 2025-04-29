Многие люди весной страдают от перекрестной аллергии: что нужно о ней знать

Почему аллергические симптомы могут возникать, когда нет аллергена.Одой из самых распространенных медицинских проблем весной становится аллергия. Насморк, чихание, слезотечение — иногда эти симптомы возникают внезапно, даже кода человек не контактирует с аллергеном. Такое неожиданное появление аллергических недомоганий может говорить о перекрестной аллергии, при которой иммунитет реагирует не только на привычный раздражитель, но и на другие, схожие с ним по структуре. Например, человек с аллергией на пыльцу березы может почувствовать зуд во рту после съеденного яблока.Врачи поясняют: когда наш организм впервые сталкивается с аллергеном (например, пыльцой березы), он вырабатывает IgE-антитела — особые белки иммунной системы, которые заставляют клетки выделять гистамин, вызывая симптомы аллергии, от насморка до анафилаксии. При встрече с похожим компонентом (например, в каком-нибудь продукте) иммунная система активируется по тому же принципу: происходит выброс гистамина и развивается аллергическая реакция.«Перекрестная аллергия — это реакция иммунной системы на разные, но гомологичные, то есть, структурно схожие белки в составе аллергенов. Система продуцирует клетки-антитела, которые реагируют не на конкретное вещество, а на его молекулы. Если у двух аллергенов имеются общие эпитопы (участки молекул), то организм будет с большой вероятностью реагировать на оба», - рассказала MedikForum.ru терапевт Ирина Андреева.Как проявляется перекрестная аллергияСимптомы зависят от пути попадания аллергена:Может возникать оральный аллергический синдром: покалывание, зуд, отек губ, языка, горла (при пищевой перекрестной реакции);Появляются респираторные симптомы — чихание, насморк, кашель (если аллерген вдыхается);Кожные реакции — крапивница, дерматит;В тяжелых случаях возможен отек Квинке, анафилаксия.Примеры перекрестных реакцийПри имеющейся аллергии на пыльцу березы аллергические симптомы могут вызывать съеденные яблоки, груши, морковь, сельдерей, фундук, персики.При аллергии на латекс неожиданными аллергенами для человека могут оказаться авокадо, киви, бананы, каштаны;Если есть аллергия на клещей домашней пыли, может возникать нежелательная реакция на морепродукты (креветки, крабы).При аллергии на амброзию такую реакцию провоцируют дыня, бананы, огурцы, семена подсолнечника.При аллергии на латекс (перчатки, воздушные шары) - кожный зуд и контактный дерматит могут вызывать некоторые комнатные растения (например, фикус Бенджамина или диффенбахия).При аллергии на пыльцу березы или амброзию возможны реакции на некоторые компоненты духов и косметики, при этом возникают чихание, заложенность носа, раздражение кожи при нанесении.Насколько опасна перекрестная аллергияПерекрестная аллергия может быть как легкой (зуд во рту, чихание), так и опасной для жизни (отек Квинке, анафилаксия). Риск зависит от степени чувствительности и вида аллергенов. Например, у одного человека с аллергией на пыльцу березы после съеденного яблока может просто першить в горле, у другого – начаться удушье.Как минимизировать ее проявленияАллергикам следует хорошо знать свои триггеры и перекрестные аллергены, которые им тоже следует избегать.Овощи и фрукты следует подвергать термической обработке – аллергенные белки разрушаются при нагревании.В сезон цветения аллергенных растений необходимо принимать антигистаминные препараты. Людям со склонностью к анафилаксии нужно иметь в доступе адреналин.Даже при слабых симптомах перекрестной аллергии необходимо консультироваться с врачом, так как реакции организма на аллергены могут со временем становиться сильнее.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки