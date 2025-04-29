Current Biology: на коже человека нашли грибок, уничтожающий стафилококки

Ученые из Университета Орегона обнаружили, что обитающий на коже человека грибок Malassezia может эффективно уничтожать Staphylococcus aureus — бактерию, вызывающую стафилококковые инфекцииStaphylococcus aureus присутствует в организме примерно каждого третьего человека. Чаще всего эти бактерии обитают в носу, и, в обычных условиях, не причиняют вреда. Однако при наличии кожных повреждений или ослаблении иммунитета эта бактерия может вызывать серьезные инфекции и даже заражение крови. Кроме того, Staphylococcus aureus известна своей устойчивостью к антибиотикам и считается одной из самых опасных «супербактерий».Исследователи установили, что грибок Malassezia sympodialis, питающийся жирами кожи человека, превращает их в особые гидроксижирные кислоты. Эти молекулы разрушают мембрану бактерий, как моющее средство, — в результате Staphylococcus aureus погибает всего за 15 минут.Хотя Malassezia ранее связывали с кожными заболеваниями, такими как перхоть и экзема, в целом она считается нормальной частью микрофлоры кожи.Ученые отмечают, что, несмотря на мощный антимикробный эффект, бактерии со временем могут вырабатывать устойчивость и к таким природным средствам — как это происходит с антибиотиками.«Использование микробов в терапии — перспективное направление, но мы еще не до конца понимаем возможные последствия», — подчеркнула ведущий автор исследования Кейтлин Ковальски.

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