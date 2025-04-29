Россиянам рассказали о пользе долгого сна в выходные дни
Врач отметил, что постоянный недосып повышает уровень кортизола, который в свою очередь стимулирует выработку гормонов стресса адреналина и норадреналина. По его словам, при таком гормональном фоне организм ощущает постоянную нагрузку, со временем это вредит здоровью сердечно-сосудистой системы и психическому здоровью. «Поэтому, когда мы имеем возможность побольше спать, в частности в выходные дни, этот фон выравнивается», — заявил врач.
Кондрахин добавил, что современные люди часто работают больше, чем отдыхают и долгий сон по выходным помогает им восстановиться. Однако он уточнил, что выспаться — это не значит провести полдня в постели, достаточно поспать на один-два часа дольше, чем в будние дни.
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