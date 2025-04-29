АРS: регулярные физнагрузки минимизируют вред от потребления алкоголя

Ученые из Университета Флориды обнаружили, что регулярные физические нагрузки минимизируют часть негативных последствий употребления алкоголя в молодом возрасте.Исследование опирается на уже известный научный факт: злоупотребление спиртным повышает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижает продолжительность жизни. Даже после прекращения употребления алкоголя последствия могут сохраняться на протяжении многих лет. Исследователи решили проверить, может ли физическая активность ослабить это воздействие.В ходе эксперимента 37 лабораторных мышей были разделены на четыре группы в зависимости от образа жизни: с алкоголем и без спорта, с алкоголем и спортом, без алкоголя и без спорта, без алкоголя и со спортом. В возрасте шести недель (эквивалент раннего взрослого возраста у человека) — ученые побудили грызунов имитировать «молодежную» модель поведения, после чего все животные вели обычный образ жизни до конца ее естественного срока.Результаты показали, что у мышей, употреблявших алкоголь и ведущих малоподвижный образ жизни, продолжительность жизни оказалась существенно ниже. Однако у тех, кто совмещал прием алкоголя с ежедневными физическими нагрузками, этот показатель оказался сопоставим с контрольной группой, никогда не потреблявшей спиртное.«Мы рекомендуем молодым людям, которые употребляют алкоголь, регулярно уделять внимание аэробной физической активности, чтобы минимизировать возможный вред», — уточнил руководитель исследования Эйвери Танген. — Такие упражнения благотворно влияют на органы, подверженные воздействию алкоголя — мозг, печень и мышцы».Ученые подчеркнули, что полученные данные могут стать основой для будущих исследований с участием людей. Авторы планируют провести дополнительные эксперименты, чтобы изучить влияние физических упражнений в разные периоды жизни.

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