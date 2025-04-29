Специалисты объяснили, что такое иммунология

Иммунология сегодня является неотъемлемой частью медицины сегодня. Эта область науки занимается изучением механизмов организма, направленных на борьбу с различными инфекциями и заболеваниями. О важных аспектах иммунологии рассказали специалисты Роспотребнадзора.Иммунология появилась еще в XIX веке, а ее основателем стал Луи Пастер, который создал вакцины от бешенства и сибирской язвы. Однако с появлением молекулярной биологии и биотехнологий, наука начала стремительно развиваться и претерпела немалых изменений. Ведь ученые вместе с тем начали понимать механизмы иммунологической памяти, роль Т- и В-лимфоцитов и моноклональных антител, а также сделали множество других полезных открытий.Сегодня в медицине существует целый ряд направлений, занятых изучением иммунной системы человека. Это молекулярная и клиническая иммунология, иммуногенетика, аутоиммунология, трансплантационная, противоопухолевая и инфекционная иммунология. И каждая из этих областей задействована в создании вакцин и иммунотерапевтических препаратов.

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