Китайские ученые заявили о пользе шампанского для сердца

Исследование китайских ученых показало, что употребление шампанского может снизить риск внезапной остановки сердца.Ученые выявили 56 неклинических факторов риска, связанных с внезапной остановкой сердца, охватывающих образ жизни, физические показатели, психосоциальные факторы, социально-экономический статус и окружающую среду. Исследование привело убедительные доказательства того, что устранение этих факторов может предотвратить большое количество случаев, передает Guardian.Исследователи обнаружили, что такие факторы, как более высокое потребление шампанского и белого вина, увеличенное потребление фруктов, наряду с поддержанием позитивного настроения, контролем веса, контролем артериального давления и улучшением образования, могут служить важными защитными факторами.«По нашим данным, это первое исследование, в котором всесторонне изучена связь между неклиническими изменяемыми факторами риска и частотой внезапной остановки сердца», – сказал соавтор исследования Жэньцзе Чэнь из Фуданьского университета в Шанхае.Ученые изучили более 500 тыс. человек, используя данные британского биобанка. Из числа отслеживаемых 3 тыс. 147 человек перенесли внезапную остановку сердца в течение типичного периода наблюдения в 14 лет.Ведущий исследователь исследования Хуэйхуань Ло, также из Фуданьского университета, сказал:«Все предыдущие исследования, посвященные факторам риска внезапной остановки сердца, были основаны на гипотезах и сосредоточены на ограниченном количестве предполагаемых факторов воздействия, основанных на предварительных знаниях или теоретических основах».Устранение наихудшей трети из 56 факторов риска позволило предположить, что можно предотвратить 40% случаев внезапной остановки сердца. Этот показатель увеличивался до 63% предотвращения внезапной остановки сердца, если были устранены наихудшие две трети факторов риска.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки