Эксперты дали советы по выбору свиного фарша

Свиной фарш входит в число очень популярных мясных продуктов в России. Однако при его выборе следует обращать внимание на ряд моментов. О правилах выбора свиного фарша рассказал эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.В первую очередь следует обратить внимание на цвет продукта. Фарш должен иметь однородный розовый цвет. Любые изменения, в том числе и самой упаковки, могут говорить о порче продукта. Важна и консистенция фарша: если он расползается, то велика вероятность, что в него добавили жидкость. Если же фарш, наоборот, слишком сухой, это может свидетельствовать о заветривании продукта.Также важно обратить внимание на дату изготовления и срок годности фарша. Если покупка происходит на рынке, то обязательно следует запросить всю информацию о продукте у продавца. В число такой информации входит и состав фарша. В идеальном случае фарш состоит исключительно из мяса. Но бывает, что производитель добавляет в продукт специи, репчатый лук, консерванты и фиксаторы окраски.Ну и, наконец, последнее – это запах. Фарш должен иметь легкий мясной аромат. Если запах слишком резкий, от покупки такого продукта лучше отказаться.

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