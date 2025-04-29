Вреднее красного мяса? Ученые из Италии объяснили, почему курицу опасно есть каждый день

Говядина, свинина и другое красное мясо в больших количествах вызывают рак, об этом врачи говорят уже не первый год. Это мясо нельзя есть постоянно, в отличие от курицы или утки. Однако исследователи опровергли это утверждение.Группа исследователей в области здравоохранения Национального института гастроэнтерологии в Италии сделала неожиданное открытие. Эксперты обнаружили связь между регулярным употреблением в пищу птицы и ранней смертью от рака ЖКТ.В современном мире мясо птицы, особенно курицы, считается самым популярным. Оно не такое дорогое, как говядина или свинина, более универсально в приготовлении и легче усваивается. Многие едят курицу практически каждый день. Ее жарят, запекают, делают из нее котлеты и пельмени. Однако эксперты заверяют, что в меню птица должна быть в умеренных количествах.В исследовании приняли участие 4869 взрослых итальянцев. Все мужчины и женщины рассказывали ученым о своих пищевых привычках, а также заполняли специальные анкеты. Любопытно, что в выборку вошел исключительно медицинский персонал, то есть те люди, которые наслышаны о здоровом образе жизни.За участниками наблюдали в течение 20 лет. Особое внимание ученые уделили следующим факторам:как часто человек ел мясо и птицу;выявили ли у него рак ЖКТ и как быстро он развивался;какой был процент летальных исходов.В результате исследователи обнаружили более высокую заболеваемость раком ЖКТ, а также раннюю смертность из-за опухоли среди людей, которые ели более 300 г птицы в неделю.В одной куриной грудке примерно 150-200 г, в голени — 100-150 г, а в бедре — от 120 до 180 г. Это среднестатистический вес, все зависит от породы птицы и ее размера.Эксперты также сделали вывод, что если человек ел 300 г курицы в неделю, то риск смерти от рака был на 27% выше по сравнению с людьми, которые ели всего 100 г мяса птицы или меньше.Ученые признают, что люди, которые ели красное мясо, также страдали от рака ЖКТ и других систем. Эксперты хотят провести дополнительные исследования, так как нет ясности, как именно люди готовили курицу: варили, жарили или запекали. Кроме того, они не учитывали количество масла и приправ, что также сильно влияет на итоговое блюдо.Еще один нюанс: исследователи не знают, как часто люди занимались спортом и насколько были физически активны в целом. Это тоже важный пункт, от которого зависит состояние здоровья.

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