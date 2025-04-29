SCTM: впервые выращены новые зубы из клеток человека и свиньи
Ученые вырастили зубоподобные структуры у свиней, используя комбинацию клеток человека и свиньи. Они собрали клетки пульпы из удаленных человеческих зубов и совместили их с эпителиальными клетками из не прорезавшихся зубов свиней. Затем ученые поместили эти клетки в специальный каркас и имплантировали их во взрослые свиные челюсти.
Через несколько месяцев биоразработанные зубы прошли те же стадии развития, что и естественные, хотя эксперимент был завершен до момента их прорезывания.
«Мы смогли вырастить прекрасные маленькие зубы, которые выглядят как натуральные человеческие», — отметила Йелик.
В будущем команда планирует отслеживать развитие зубов дольше, а также ищет способы запускать рост новых зубов прямо в челюсти человека без необходимости выращивания клеток в лаборатории. Ученые надеются, что в течение следующего десятилетия появится возможность выращивать полностью человеческие живые зубы на месте утраченных.
«Лучше всего сохранять свои зубы как можно дольше», — заключил Йелик. — «Но если что-то случится, мы хотим предложить людям биологические заменители».
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