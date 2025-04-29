Что такое «принцип зебры» и как он поможет при похмелье

Многие люди позволяют себе спиртные напитки только по праздникам и порой выпивают слишком много за вечер. Есть простой способ решить эту проблему.Алкоголь вредит здоровью в любых количествах — это факт, уже не раз доказанный наукой. Если вы все-таки решили не исключать спиртное из своей жизни полностью, важно пить аккуратно и следить за тем, чтобы не переходить грани разумного.В соцсетях появился новый популярный тренд в области употребления спиртного — «принцип зебры». Разберемся, что это такое и какие преимущества получит тот, кто внедрит метод в свою жизнь.Напитки для перерыва«Принцип зебры» довольно прост: необходимо чередовать спиртные напитки с безалкогольными. Выпил один бокал вина на застолье, а на следующий тост наливаешь себе яблочный сок.По словам эксперта по психическому здоровью Эрин Моран, «принцип зебры» помогает людям не выпивать слишком много спиртного за один вечер.«Многие пьющие люди теряют счет выпитым напиткам из-за того, что каждый напиток повышает уровень опьянения. И иногда человек может выпить больше алкогольных напитков, чем намеревался, из-за желания держать что-нибудь в руке во время светского мероприятия», — поясняет Эрин.«Зебра стайл», как прозвали этот метод в «Тиктоке», на самом деле существует достаточно давно. Безалкогольные напитки, которые пьют между спиртным, еще иногда называют «промежуточными».В чем пользаУ «принципа зебры» есть много достоинств. Во-первых, вы банально снижаете количество спиртного за вечер и при этом принимаете активное участие в вечеринке или застолье. Во-вторых, спиртное обезвоживает организм, а безалкогольные напитки помогут восполнить нехватку жидкостиБлагодаря этому «принцип зебры» помогает избавиться от тяжелого похмелья. Ведь именно обезвоживание играет важную роль в вашем отвратительном самочувствии утром после вечеринки. Свежевыжатый сок, минералка и другие напитки без спиртного в составе помогут вам проснуться куда более бодрым и жизнерадостным.Кроме того, за счет того, что вы выпьете меньше, вы смягчите удар по печени, кишечнику, сердцу и всему остальному организму. А еще вы будете менее пьяным, и риск, что вы попадете в неприятную историю, тоже будет ниже.Да и сама вечеринка запомнится вам лучше, вы будете более трезвым и сможете насладиться общением.Алкоголь все равно убиваетЕсть у этого метода и свой недостаток. Увы, спиртные напитки, которые вы все же выпьете за вечер, не станут менее вредными благодаря сокам и воде. Кроме того, есть риск, что вы все равно переберете с алкоголем, особенно если из-за ощущения, что недостаточно пьяны, будете продолжать пить вновь и вновь.Так что внедрить «принцип зебры» в свою жизнь можно, но про вред спиртного забывать все равно не стоит.«Главный вопрос в том, почему вы хотите это сделать. Если вы просто хотите чувствовать себя немного лучше по утрам, то я бы сказал: „Вперед!“ С другой стороны, если употребление алкоголя дошло до такой степени, что у вас начинают проявляться негативные последствия и проблемное поведение, то это вряд ли будет очень эффективно», — пояснил эксперт по психическому здоровью Ник Падло.

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