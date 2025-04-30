Когда удар током становится для человека смертельным
Как сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, трагический инцидент случился накануне. Поздним вечером несовершеннолетний парень, проникший на крышу вагона электропоезда, получил удар электрическим током и от полученных повреждений скончался на месте. Следователи убеждены, что молодой человек был «зацепером».
Этот случай с погибшим подростком вновь напоминает об опасности электричества. Поражение током может привести к тяжелым травмам и смерти, поэтому важно понимать его механизмы, последствия и правила первой помощи.
Что происходит в организме при ударе током?
Электрический ток воздействует на тело несколькими путями:
В месте контакта с проводником возникают термические повреждения тканей.
Возникает электролиз крови и тканей — ток меняет структуру клеток, разрушая мышцы и внутренние органы.
Возникает фибрилляция желудочков (аритмия) — даже слабый ток может вызвать хаотичные сокращения сердца, (способные у некоторых людей привести к смерти).
Происходит нарушение работы нервной системы — ток блокирует сигналы мозга, вызывая судороги, остановку дыхания или сердца.
Почему удар током становится смертелен
Смерть от электричества наступает по нескольким причинам:
Остановка сердца — ток нарушает работу проводящей системы сердца, вызывая аритмию или асистолию (полное прекращение сокращений).
Остановка дыхания — она возникает из-за спазма дыхательных мышц или поражения нервных центров в головном мозге.
Тяжелые ожоги — при высоком напряжении (более 1000 В) возможны обугливание тканей и отказ внутренних органов.
Травматический шок — он провоцируется болевым синдромом и массивным повреждением тканей.
Наиболее опасны переменные токи промышленной частоты (50–60 Гц), так как они сильнее воздействуют на сердце.
Последствия удара током
Даже если человек выжил после поражения электричеством, возможны:
Хронические аритмии — из-за повреждения сердечной мышцы;
Почечная недостаточность — из-за разрушения мышечных тканей.
Неврологические нарушения: потеря чувствительности, параличи.
Психологические травмы: могут возникать панические атаки, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
Рубцы и контрактуры — они возможны после глубоких ожогов.
Как помочь человеку, которого ударило током
Нужно обесточить источник тока:
Отключить электричество (рубильник, автомат);
Если это невозможно — нужно оттолкнуть пострадавшего сухим неметаллическим предметом (деревянной палкой, предметом из пластика).
Нужно проверить состояние пострадавшего:
Если нет дыхания и пульса — следует выполнить сердечно-легочную реанимацию (в режиме 30 нажатий на грудную клетку + 2 вдоха).
Если дыхание присутствует — следует уложить человека на бок (у него может быть рвота, это не даст задохнуться).
Нужно обработать ожоги:
Накрыть их стерильной повязкой (не используя мази или лед!).
Вызвать скорую помощь:
Даже если человек находится в сознании, у него в таких обстоятельствах возможны отсроченные осложнения (отек легких, инфаркт). Врачи должны убедиться, что его жизни ничто не угрожает.
Меры предосторожности
Чтобы избежать удара током…
Не следует приближаться к высоковольтным линиям;
Не нужно использовать электроприборы с поврежденной изоляцией;
Следует отключать питание перед ремонтом розеток и проводки;
Не нужно трогать упавшие провода — об этом необходимо сообщить в МЧС (по телефону 112).
Необходимо соблюдать технику безопасности на производстве (использовать диэлектрические перчатки, инструменты).
Что чаще всего бьет током в бытовых условиях
Использование неисправных электроприборов (оголенные провода, поврежденная изоляция);
Контакт мокрых рук с розеткой, выключателем;
Самодельный ремонт проводки без отключения электричества;
Детские шалости с внедрением металлических предметов в розетки;
Удары молний через антенны или сети.
Почему может бить током при открытии водопроводного крана
Чаще всего причины заключается в неисправной технике рядом.
Возможен пробой изоляции — неисправный бойлер или стиральная машина пропускает ток в водопровод.
Плохое заземление — если в доме старая проводка, ток может идти через водопроводные коммуникации;
Наведенное напряжение — например, от рядом проходящей ЛЭП (такое редко, но бывает).
Что в это случак делать:
Не трогать кран, если чувствуется ток.
Отключить электричество в щитке.
Вызвать электрика — необходимо найти утечку тока.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий