Когда удар током становится для человека смертельным

В Москве от удара током погиб подросток, который забрался на крышу поезда.Как сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, трагический инцидент случился накануне. Поздним вечером несовершеннолетний парень, проникший на крышу вагона электропоезда, получил удар электрическим током и от полученных повреждений скончался на месте. Следователи убеждены, что молодой человек был «зацепером».Этот случай с погибшим подростком вновь напоминает об опасности электричества. Поражение током может привести к тяжелым травмам и смерти, поэтому важно понимать его механизмы, последствия и правила первой помощи.Что происходит в организме при ударе током?Электрический ток воздействует на тело несколькими путями:В месте контакта с проводником возникают термические повреждения тканей.Возникает электролиз крови и тканей — ток меняет структуру клеток, разрушая мышцы и внутренние органы.Возникает фибрилляция желудочков (аритмия) — даже слабый ток может вызвать хаотичные сокращения сердца, (способные у некоторых людей привести к смерти).Происходит нарушение работы нервной системы — ток блокирует сигналы мозга, вызывая судороги, остановку дыхания или сердца.Почему удар током становится смертеленСмерть от электричества наступает по нескольким причинам:Остановка сердца — ток нарушает работу проводящей системы сердца, вызывая аритмию или асистолию (полное прекращение сокращений).Остановка дыхания — она возникает из-за спазма дыхательных мышц или поражения нервных центров в головном мозге.Тяжелые ожоги — при высоком напряжении (более 1000 В) возможны обугливание тканей и отказ внутренних органов.Травматический шок ­­— он провоцируется болевым синдромом и массивным повреждением тканей.Наиболее опасны переменные токи промышленной частоты (50–60 Гц), так как они сильнее воздействуют на сердце.Последствия удара токомДаже если человек выжил после поражения электричеством, возможны:Хронические аритмии — из-за повреждения сердечной мышцы;Почечная недостаточность — из-за разрушения мышечных тканей.Неврологические нарушения: потеря чувствительности, параличи.Психологические травмы: могут возникать панические атаки, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).Рубцы и контрактуры — они возможны после глубоких ожогов.Как помочь человеку, которого ударило токомНужно обесточить источник тока:Отключить электричество (рубильник, автомат);Если это невозможно — нужно оттолкнуть пострадавшего сухим неметаллическим предметом (деревянной палкой, предметом из пластика).Нужно проверить состояние пострадавшего:Если нет дыхания и пульса — следует выполнить сердечно-легочную реанимацию (в режиме 30 нажатий на грудную клетку + 2 вдоха).Если дыхание присутствует — следует уложить человека на бок (у него может быть рвота, это не даст задохнуться).Нужно обработать ожоги:Накрыть их стерильной повязкой (не используя мази или лед!).Вызвать скорую помощь:Даже если человек находится в сознании, у него в таких обстоятельствах возможны отсроченные осложнения (отек легких, инфаркт). Врачи должны убедиться, что его жизни ничто не угрожает.Меры предосторожностиЧтобы избежать удара током…Не следует приближаться к высоковольтным линиям;Не нужно использовать электроприборы с поврежденной изоляцией;Следует отключать питание перед ремонтом розеток и проводки;Не нужно трогать упавшие провода — об этом необходимо сообщить в МЧС (по телефону 112).Необходимо соблюдать технику безопасности на производстве (использовать диэлектрические перчатки, инструменты).Что чаще всего бьет током в бытовых условияхИспользование неисправных электроприборов (оголенные провода, поврежденная изоляция);Контакт мокрых рук с розеткой, выключателем;Самодельный ремонт проводки без отключения электричества;Детские шалости с внедрением металлических предметов в розетки;Удары молний через антенны или сети.Почему может бить током при открытии водопроводного кранаЧаще всего причины заключается в неисправной технике рядом.Возможен пробой изоляции — неисправный бойлер или стиральная машина пропускает ток в водопровод.Плохое заземление — если в доме старая проводка, ток может идти через водопроводные коммуникации;Наведенное напряжение — например, от рядом проходящей ЛЭП (такое редко, но бывает).Что в это случак делать:Не трогать кран, если чувствуется ток.Отключить электричество в щитке.Вызвать электрика — необходимо найти утечку тока.

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