Врач Лопатина назвала 4 серьезных диагноза, которые ошибочно ставят при вздутии живота

Есть врачи, которые выносят вердикт исключительно по симптомам пациента. Однако проходит время, человек обследуется у другого специалиста, после чего выясняется: диагноз ошибочным.Здоровье желудочно-кишечного тракта зависит от множества факторов. Например, на состояние кишечника и желудка существенно влияет рацион, прием некоторых лекарств, ослабленный иммунитет. Чем больше вы болеете и дольше пьете какие-то таблетки, тем выше вероятность, что начнутся проблемы и с пищеварением.Проблемы со стулом, боли, вздутие, чувство тяжести — это самые распространенные жалобы, с которыми идут к гастроэнтерологу. В большинстве случаев врач находит какую-то патологию, которая требует лечения. Но бывает и так, что человеку ставят ложный диагноз.«Чаще всего врачи ставили диагнозы по симптомам, которые на деле вызывало обычное вздутие. Человек может годами сидеть на диете без жирной, жареной, острой пищи, молочных продуктов, сладостей, мучного, принимать ферменты, желчегонные и БАДы и все равно мучиться от боли в животе», — делится опытом врач.Почему так происходит? Дело в том, что в кишечнике есть изгибы, по которым газу сложно пройти дальше, особенно если у человека нарушена перистальтика. В результате на орган оказывается давление, возникает боль.Если повышена чувствительность ЖКТ, то даже небольшое скопление газов приведет к вздутию, тяжести или боли. При этом неприятные ощущения могут быть в разных областях — вверху, внизу, сбоку, что еще сильнее затрудняет диагностику.За какими диагнозами скрывается вздутие1. КолитЭто воспаление толстой кишки, у которого всегда есть веская причина: прием антибиотиков, инфекция, другие патологии ЖКТ. Именно колит многие винят в появлении боли внизу живота, но так делать нельзя, говорит Мария Лопатина.Убедитесь в том, что диагноз поставлен верно. Для этого можно сдать анализ кала на кальпротектин, который поможет выявить воспаление толстой кишки. Если же ваш колит долго не проходит, скорее всего, это обычное вздутие.2. Холецистит и дискинезия желчевыводящих путей«Желчный пузырь находится в правом подреберье, но там же расположен печеночный изгиб толстой кишки, где скапливается газ. И если на УЗИ увидят перегиб желчного пузыря, то часто диагностируют воспаление органа», — поясняет гастроэнтеролог.На самом деле форма желчного ни на что не влияет. А если у человека случится приступ настоящего холецистита или дискинезии, боль будет такая, что его увезут на скорой.Если вы можете ходить на работу, заниматься привычными делами, но при этом страдать от дискомфорта и тяжести в правом подреберье, то высока вероятность, что дело в скоплении газов.3. Хронический панкреатитКогда часто болит в области левого подреберья, многие врачи подозревают панкреатит. Однако в этой же области находится селезеночный изгиб ободочной кишки, в котором также может скапливаться газ.Если у вас панкреатит, то симптомы будут следующими:постоянная боль посередине живота;неприятные ощущения не пройдут после похода в туалет;завтрак или ужин могут усилить боль, но не спровоцировать ее.Настоящий панкреатит болит и утром, и днем, и ночью, а прием пищи на это никак не влияет.4. Гастродуоденит и гастритГастродуоденит — это воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит — воспаление желудка. И если у вас болит верхняя часть живота, то совсем не значит, что проблема именно в этих диагнозах.«Во-первых, гастрит или гастродуоденит можно диагностировать только после гастроскопии с биопсией. Во-вторых, болеть живот при этих патологиях не должен», — заверяет Марина Лопатина.Надо не пить ферменты и желчегонные, а разбираться в проблеме. Боль появляется после еды, но уходит, как только вы сходите в туалет? Это первый признак, что виновато вздутие. Запишитесь на прием к гастроэнтерологу, по возможности смените лечащего врача, если диеты и таблетки не помогают.

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