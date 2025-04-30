Профессор Иванов предупредил о заболеваниях печени, протекающих без симптомов

Зачастую многие тяжелые болезни печени дают заметные симптомы только на запущенных стадиях. Поэтому так важно быть внимательным к своему организму.Каждый день наша печень сталкивается со множеством вызовов. Образ жизни современного человека далек от здорового: много жирной еды, спиртные напитки, бесконтрольный прием сомнительных БАДов и лекарств без назначения врача — все это перегружает печень.В классическом понимании печень «болеть» не может — у органа нет болевых рецепторов. Поэтому так важно следить за ее состоянием, еще до того, как появятся признаки серьезных недугов.Подробнее о том, какие болезни может скрывать печень, рассказал онкохирург Юрий Иванов.Чем болеет печеньОдно из самых распространенных заболеваний печени — неалкогольная жировая болезнь. С каждым годом количество новых выявленных случаев продолжает расти. Все дело в том, что число пациентов с ожирением и сахарным диабетом тоже увеличивается.Слишком большой процент жировой ткани мешает нормальной работе печени, вызывает воспаление и развитие фиброза. Поэтому в особую группу риска по печени попадают люди с повышенной массой тела.Главный тревожный признак, на который нужно ориентироваться — объем талии. Для женщин он не должен превышать 88 сантиметров, для мужчин — 102 сантиметра.Нередко неалкогольную жировую болезнь находят случайно — при биохимическом анализе крови или в процессе абдоминального УЗИ.Среди возможных признаков болезни — проблемы с пищеварением, тошнота, дискомфорт в правом подреберье.Второе место по распространенности занимают вирусные, аутоимммунные и токсические гепатиты — воспаление тканей. Если гепатит в хронической форме не лечить, со временем он может привести к развитию цирроза и даже рака печени.Долгое время любой гепатит будет протекать без особых симптомов. Среди первых признаков болезни — слабость, быстрая утомляемость, эмоциональная нестабильность, отсутствие аппетита и проблемы со сном. Проблема в том, что каждый из этих симптомов легко спутать с проявлениями других недугов. И потому больные гепатитом люди часто обращаются к врачу в момент, когда печень уже успела сильно пострадать.Одно из самых тяжелых заболеваний печени — цирроз. Он нередко становится следствием других диагнозов. Цирроз — это необратимые изменения клеток печени, процесс их замены на фиброзную соединительную ткань.При циррозе симптомы похожи на признаки других патологий печени. На запущенных стадиях болезнь проявляет себя через пожелтение кожи и белков глаз, изменение цвета мочи и кала, переполнение вен брюшной стенки. Если больной циррозом не знает о своей проблеме, он будет только усугублять положение дел с помощью жирной еды и спиртных напитков.На еще более запущенных стадиях цирроза у человека появляются следующие признаки:Резкое похудение без заметных причин;Желтушность;Сосудистые звездочки на коже;Боль в суставах;Ощущение тяжести в правом боку;Сильная тошнота и рвота.Любой из этих сигналов — веский повод как можно скорее записаться на прием к врачу.По словам Иванова, главные способы проверить здоровье печени — комплекс печеночных проб, оценка уровня билирубина и УЗИ печени.

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