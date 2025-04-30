Исследование подтвердило влияние прививок от гриппа и COVID-19 на женский цикл

Ученые из разных стран, включая США, Европу и Мексику, провели масштабное исследование, посвященное влиянию сезонных прививок на женское здоровье. В статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open, специалисты поделились результатами анализа, в котором приняли участие около 1,5 тысячи женщин из Канады и США. Исследование проводилось под руководством профессора Элисон Эдельман из Орегонского университета здоровья и науки (OHSU).Все участницы эксперимента были репродуктивного возраста. Одна часть женщин получила только прививку от гриппа, а другая — комбинацию вакцин от гриппа и COVID-19. Ученые обратили внимание на то, как именно вакцинация влияет на менструальный цикл, особенно в контексте ранее возникших споров по поводу возможных побочных эффектов от вакцин против коронавируса.Результаты наблюдений показали, что у женщин, прошедших вакцинацию, наблюдались небольшие, но заметные временные изменения в длине менструального цикла. После прививки от гриппа цикл удлинялся в среднем на 0,4 дня, а после комбинированной вакцины — на 0,5 дня. Эти изменения нельзя считать значительными, однако они оказались статистически достоверными.Интересно, что у небольшой части женщин — около 5–6% — менструальный цикл увеличивался более чем на восемь дней. Это происходило вне зависимости от того, получали они только одну вакцину или сразу обе. Ученые уточняют, что подобные отклонения были зафиксированы в основном у тех участниц, которые получали прививки во время фолликулярной фазы цикла — то есть в его начале.Исследователи подчеркивают, что изменения были временными и исчезали уже к следующему циклу. Это подтверждает, что подобный эффект от вакцинации не вызывает долгосрочных нарушений в репродуктивной системе. Тем не менее, авторам исследования кажется важным учитывать фазу цикла при планировании вакцинации, особенно если у женщины ранее наблюдались чувствительные реакции на гормональные колебания.Кроме того, специалисты считают, что эти данные могут помочь развеять опасения и мифы, связанные с вакцинацией женщин. В прошлом в СМИ и социальных сетях активно обсуждались возможные побочные эффекты от вакцин на менструальный цикл, и это влияло на уровень доверия к вакцинации. Подтвержденные медицинские данные теперь дают возможность более спокойно и обоснованно обсуждать эти вопросы.Несмотря на небольшую продолжительность изменений, полученные результаты подчеркивают важность индивидуального подхода к вакцинации, особенно в отношении женщин репродуктивного возраста. Медики надеются, что такие наблюдения позволят точнее информировать пациенток и подбирать оптимальное время для вакцинации.

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