Россиянам рассказали о риске развития меланомы из родинок

Меланома одна из самых опасных опухолей с очень быстрым развитием метастаз, поэтому проверять родинки нужно хотя бы раз в год, рассказала «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева. Она также запретила людям со светлой кожей загорать, так как у них нет защиты от ультрафиолета, который вызывает развитие меланомы.При меланоме, пояснила эксперт, возможны метастазы в легкие и другие жизненно важные органы. При опухолях с медленным развитием у врачей остается время, чтобы провести диагностику, найти и удалить ее до метастаз, пояснила дерматовенеролог.«Учитывая ее быстрое метастазирование, очень агрессивное течение, ее очень боятся. Удобство заключается в том, что, в отличие от других опухолей, она видна на поверхности. Поэтому всегда можно заподозрить, пройти диагностику, это достаточно легко сделать», — отметила Скорогудаева.Она уточнила, что диагностику родинок проводят с помощью дерматоскопии. Уже доступны методики, при которых данные с осмотров заносятся в программу, которая запоминает показатели. Врачу в этом случае удобно отслеживать динамику, пояснила Скорогудаева. По ее мнению, если все родинки на теле оказались доброкачественными, то ходить проверяться нужно максимум раз в год.«Какие опасными являются родинки. Те, которые не имеют четкого овала или круга. Когда они начинают быть уже с краем неправильной формы, когда край размытый, когда несколько цветов мы видим в родинке: коричневатый, желтоватый, светлый — это уже повод бежать срочно к врачу и срочно проводить дерматоскопию», — рассказала Скорогудаева.По мнению врача, родинки нельзя травмировать, даже доброкачественные, и призвала удалять невусы, которые находятся в постоянно травмированной зоне. Также она советует не загорать много, особенно бледным людям, которые все время обгорают, так как солнце провоцирует развитие меланомы.

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