NR: для большей пользы растительная диета должна быть разнообразной

Разнообразие растительного рациона, по-видимому, оказывает большее влияние на здоровье, чем считалось ранее. Более разнообразная растительная диета связана со значительно лучшими показателями здоровья, включая риск сердечно-сосудистых заболеваний.Новое исследование с участием экспертов из Королевского колледжа Лондона изучило влияние разнообразия растительной пищи на здоровье.Растительная диета приносит значительную пользу для здоровья, например, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и диабета 2 типа. Однако до сих пор остается неясным, какую роль в этом играет разнообразие потребляемой растительной пищи.В новом исследовании были проанализированы 43 предыдущих исследования взаимосвязи между выбором растительной пищи и факторами здоровья, чтобы определить влияние разнообразия продуктов питания. Однако исследователи объясняют, что центральной проблемой является определение того, что понимается под разнообразием растений.В 72 процентах случаев учитывались только фрукты и овощи, а бобовые, орехи, цельнозерновые продукты и растительные масла не учитывались. По словам экспертов, только в трех исследованиях использовался специально разработанный инструмент для структурированного учета разнообразия растений.Несмотря на методологические различия, несколько исследований продемонстрировали связь между большим разнообразием растений и лучшими показателями здоровья. К ним относятся более благоприятные пищевые привычки, более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, лучшие социально-экономические факторы здоровья, а в некоторых случаях даже сниженный риск рака, сообщает группа ученых.Подход, предполагающий употребление не только большего количества растительной пищи, но и как можно большего количества разнообразной пищи, становится все более важным в диетологии, и те, кто расширяет ассортимент растительной пищи, получают выгоду от лучшего снабжения вторичными растительными веществами, клетчаткой и микроэлементами. Это может оказать положительное долгосрочное влияние на артериальное давление, уровень липидов в крови, уровень воспаления и иммунную систему.Хотя для изучения влияния разнообразия растений необходимы дальнейшие исследования с использованием более точных приборов, уже сейчас ясно, что следует использовать весь спектр растительных продуктов везде, где это возможно. К ним относятся фрукты, овощи, злаки, бобовые, травы и специи, орехи и семена, растительные жиры и масла (например, оливковое масло), а также напитки на растительной основе (например, чай и кофе).В повседневной жизни можно сказать следующее: чем красочнее тарелка — тем лучше. Регулярное употребление различных видов фруктов и овощей, включение в рацион бобовых и дополнение их орехами, семенами и травами может принести пользу здоровью во многих отношениях.

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