Доктор Мясников: статины при повышенном холестерине — не всегда необходимость
Мясников откровенно заявил, что многие годы врачи, включая его самого, рекомендовали всем пациентам с повышенным холестерином прием статинов.
«Мы говорили о снижении рисков инфарктов и инсультов на 30-40 процентов благодаря статинам. Однако со временем выяснилось, что ситуация гораздо сложнее», — пояснил специалист.
Одно из важных открытий заключается в том, что повышенный уровень холестерина может быть следствием других заболеваний. Например, проблемы со щитовидной железой способны вызвать рост этого показателя. В таких случаях назначение статинов не только бесполезно, но и потенциально вредно, так как может привести к негативным побочным эффектам — в частности, к мышечной слабости и болям.
Доктор Мясников подчеркнул необходимость комплексной оценки состояния пациента перед назначением лекарственной терапии. Решение должно приниматься с учетом образа жизни человека и других показателей здоровья. При отсутствии вредных привычек, нормальном уровне сахара в крови и артериальном давлении статины могут не понадобиться даже при повышенном холестерине.
Современные исследования показывают, что холестерин сам по себе является важным компонентом для нормального функционирования организма. Он участвует в построении клеточных мембран, производстве гормонов и витамина D. Проблемы возникают лишь тогда, когда его концентрация становится избыточной, особенно если речь идет о "плохом" холестерине (ЛПНП).
Альтернативные методы снижения холестерина включают в себя модификацию диеты с уменьшением потребления насыщенных жиров и увеличением количества клетчатки, регулярную физическую активность и поддержание здорового веса. Для многих пациентов этих мер достаточно, чтобы привести показатели холестерина в норму без применения лекарственных препаратов.
Индивидуализированный подход в медицине становится все более популярным, поскольку учитывает уникальные особенности каждого пациента. Универсальные решения, такие как автоматическое назначение статинов всем людям с повышенным холестерином, постепенно уступают место более гибким схемам лечения.
Врачи рекомендуют регулярно проверять уровень холестерина, особенно лицам старше 40 лет и имеющим семейную предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако интерпретация результатов должна проводиться специалистом с учетом полной клинической картины.
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