Раскрыт простой способ снизить давление с помощью одного продукта

Профессор Анита Лейтон из Университета Ватерлоо в Канаде заявила, что для снижения артериального давления в рацион необходимо включить один фрукт, который поможет лучше диеты без соли.«Исследования показывают, что добавление в рацион большего количества продуктов, богатых калием, может оказать более положительное влияние на артериальное давление, чем простое снижение потребления натрия», ? пояснила Лейтон.В связи с этим профессор порекомендовала гипертоником обогатить ежедневное меню бананами, которые богаты калием. Кроме того, этот микроэлемент содержится в брокколи, авокадо, лососе и соевых бобах. По словам Лейтон, раньше люди употребляли в пищу много овощей и фруктов, поэтому различные системы человеческого организма эволюционировали таким образом, что они лучше функционируют именно при диете с высоким содержанием калия, а не с ограничением натрия.

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