JAACAP: физическая активность снижает риск депрессии у подростков, но не у детей
Исследование проводилось в рамках крупного проекта Trondheim Early Secure Study. Ученые наблюдали за 873 детьми и подростками в возрасте от шести до 18 лет. Каждые два года ученые собирали данные о психическом здоровье участников. Для оценки уровня физической активности использовались акселерометры — приборы для отслеживания положения устройства в пространстве.
Результаты показали, что физическая активность снижает риск развития депрессии в подростковом возрасте. Однако у детей (участников младше 14 лет) такой защитный эффект не проявлялся. Эти наблюдения были справедливы как для женского, так и для мужского пола.
«Мы также заметили, что в возрасте 10–12 и 14–16 лет участники с большим числом депрессивных симптомов становились менее активными», — отметила профессор Силье Стейнсбекк, автор исследования.
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