Назван способ увеличить продолжительность секса

Психолог, сексолог Кейт Балестриери считает, что занятия любовью в медленном темпе помогают увеличить продолжительность полового акта.Сексолог отметила, что слишком часто люди концентрируются на проникновении как на единственном способе получить удовольствие от секса. По ее словам, такой половой акт в норме не длится недолго, но увеличить его продолжительность можно, если замедлиться. «Медленный секс обычно занимает больше времени, так как в процессе уделяется внимание прикосновениям, ласкам и исследованиям тел друг друга», — указала эксперт.Специалистка добавила, что замедлиться полезно, если появляется беспокойство о ранней эякуляции или половой дисфункции. Она объяснила, что ласки и эмоциональная близость с партнершей, возникающая при медленном сексе, помогают расслабиться, отвлечься от мыслей об оргазме и просто наслаждаться моментом.

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