Ученые: у большинства детей с пищевой аллергией диагноз оказался ложным
Как показало проведенное исследование, такой диагноз оказался ложным у 94%
Метод, благодаря которому это удалось установить, получил название провокационной пробы, и ученые готовят документы для его внедрения в больницах РФ.
В рамках исследования ученые давали пациентам в возрасте от шести месяцев потенциальный аллерген (молоко, яйцо) под контролем врачей. Результаты показали, что у 94% детей не было реакции на исследуемый продукт и они находились на диете необоснованно.
Специалисты считают, что внедрение провокационных проб в клиническую практику поможет не только сократить число необоснованных ограничений в питании, но и улучшить качество жизни маленьких пациентов.
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