Назван повышающий риск развития восьми видов рака продукт
«Необходимо избегать употребления обработанного мяса, потому что оно содержит нитрозамины, которые считаются сильными канцерогенами. Они связаны с раком легких, головного мозга, печени, почек, мочевого пузыря, желудка и носовых пазух», ? пояснила Максуд.
По словам специалистки, обработанное мясо также повышает риск развития злокачественных новообразований в толстом кишечнике. Чтобы предотвратить данный вид рака, медик порекомендовала включать в рацион как можно больше клетчатки, регулярно заниматься физическими упражнениями и следить за весом. Оптимальной диетой для профилактики этого заболевания врач назвала средиземноморскую, которая предполагает употребление растительной пищи и полезных жиров.
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