Назван повышающий риск развития восьми видов рака продукт

Онколог Анаум Максуд посоветовала исключить один продукт из рациона для профилактики сразу восьми видов рака.

«Необходимо избегать употребления обработанного мяса, потому что оно содержит нитрозамины, которые считаются сильными канцерогенами. Они связаны с раком легких, головного мозга, печени, почек, мочевого пузыря, желудка и носовых пазух», ? пояснила Максуд.

По словам специалистки, обработанное мясо также повышает риск развития злокачественных новообразований в толстом кишечнике. Чтобы предотвратить данный вид рака, медик порекомендовала включать в рацион как можно больше клетчатки, регулярно заниматься физическими упражнениями и следить за весом. Оптимальной диетой для профилактики этого заболевания врач назвала средиземноморскую, которая предполагает употребление растительной пищи и полезных жиров.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил belyash в категорию Онкология

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь