Какие медицинские процедуры лучше не делать весной и летом? Хирурги назвали четыре таких

С учетом развития медицинских технологий остается все меньше операций и процедур, выполнение которых зависело бы от времени года. Однако еще есть такие, от которых советуют отказаться поздней весной и летом.По словам Ксении Тимофеевой, врача-хирурга Клиники СПбГУ, за последние десятилетия подходы к операциям и послеоперационному ведению пациента кардинально изменились. То, что раньше требовало госпитализации на 10–14 дней и долгой реабилитации, сегодня выполняется за считаные часы и, например, в условиях дневного стационара, когда не надо оставаться на ночь в больнице.«Благодаря минимально инвазивным техникам — лапароскопии, эндоскопии, лазерной хирургии — вмешательства стали бережными, а восстановление — быстрым. Все это открывает дорогу к всесезонной хирургии — независимо от того, цветет береза за окном или асфальт плавится от жары», — говорит хирург.Между тем от некоторых медицинских процедур и операций все-таки лучше воздержаться поздней весной и летом.«Есть вмешательства, проведение которых в жаркое время года требует особой осторожности или может быть нежелательным. Не из-за технических ограничений, а исключительно по причинам, связанным с комфортом пациента и эстетическим результатом», — говорит Ксения Тимофеева.Пластические операции на лице, груди, теле. Технически они возможны круглый год. Но стоит учесть, что после пластики надо носить компрессионное белье, ограничивать физическую активность и избегать солнечных лучей. Отпуск на море в этом случае тоже придется отложить. Такой щадящей режим и ограничение активности не всегда совпадает с летними планами пациентов.Дерматохирургия и лазерные процедуры на открытых участках кожи. Весной и летом солнечная активность повышается, а значит, возрастает риск гиперпигментации, ожогов и рубцевания после удаления родинок, бородавок, лазерного шлифования кожи. Пациенту придется строго ограничивать пребывание на солнце, использовать плотный фотозащитный крем, головные уборы и очки. Однако полностью защитить себя летом от воздействия солнечных лучей все равно вряд ли получится.Заведующий хирургическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы Евгений Серезлеев подтверждает: сейчас плановые операции можно проводить в любое время года. Однако здесь важную роль играет объем предполагаемого вмешательства и состояние самого пациента.Хирург добавил к списку нежелательных операций весной и летом еще два пункта.Операции при варикозе — склеротерапия, флебэктомия. В жару трудно носить компрессионный трикотаж, а это обязательное условие для послеоперационного периода.Обширные абдоминальные операции у пациентов с лишним весом. Летом выше потоотделение, сложнее соблюдать гигиену, выше риск развития нагноений в складках кожи. Таким пациентам лучше планировать госпитализацию на осень или зиму, если позволяет клиническая ситуация и нет риска осложнений при ожидании.А еще на весну не стоит планировать серьезные процедуры и операции людям, страдающим аллергией, особенно в пик цветения. В этот период высок риск реакции на пыльцу, что может ослабить их иммунитет.

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