Россиянам посоветовали обязательно включить в рацион орехи и яйца

Нефролог Данила Пыриков заявил, что поддерживать здоровье щитовидной железы можно с помощью правильно составленного рациона.«Нет такого правила, что нужно исключить все желтые и красные продукты из рациона, что нельзя есть зеленые продукты с красными. Лучшей диетой для пациентов с патологией щитовидной железы считается средиземноморская. Она единственная также входит в рекомендации по сердечно-сосудистым заболеваниям», ? пояснил Пыриков.Врач посоветовал обязательно включить в рацион продукты, в составе которых в большом количестве содержатся йод, селен и белок. В качестве примера он привел куриные яйца, морскую рыбу, орехи, молоко и продукты из него. Кроме того, важно регулярно есть много овощей и зелени, заключил врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки