Врач Жито объяснил, для чего нужен витамин D в уколах

Мы привыкли, что полезные добавки можно купить в аптеках в виде таблеток. Но когда недостаток витаминов значительный, восполнить его эффективнее можно с помощью инъекций.С дефицитом витамина D сталкиваются очень многие россияне, особенно живущие на севере и северо-западе страны. Чтобы в организме происходил синтез этого важного элемента, необходимы ультрафиолетовые лучи, а солнца во многих регионах сильно не хватает.Врачи рекомендуют есть как можно больше продуктов, в которых много витамина D, а также бывать на улице хотя бы 30 минут в сутки. Однако даже это может не спасти от дефицита.По словам врача, нехватка витамина D существенно сказывается как на самочувствии, так и на внешнем виде. Например, этот микроэлемент защищает от остеопороза, диабета, инфаркта, псориаза, ожирения. Он также влияет на психологическое состояние: у людей с дефицитом нередко повышена тревожность, что в дальнейшем провоцирует развитие депрессии.«Витамин D напрямую влияет на тонус мышц, плотность костей, здоровье кожи, гормональный фон. Вы можете следить за режимом тренировок, питанием, покупать себе дорогую косметику, но все равно выглядеть плохо, если у вас есть весомый дефицит», — заверяет Алексей Жито.Волшебный витаминный уколЕсли анализы показали дефицит витамина D в крови, то врач назначит витамины, которые большинству из нас хорошо знакомы. Покупаешь упаковку в аптеке, далее пьешь поштучно каждый день.Но бывает так, что стандартных добавок становится недостаточно. И тогда на помощь приходит укол витамина D внутримышечно. По сути, это тот же витамин, только в ампуле его концентрация будет гораздо выше.Когда необходимы инъекции витамина DЕсли у вас выявили сильный дефицит, с которым не справятся добавки.Когда витамин D плохо всасывается из ЖКТ. Такое бывает после операций.Если вас мучат усталость, апатия, выпадение волос на фоне заболеваний, развившихся из-за дефицита.Курс уколов могут назначить при рахите, остеопорозе.Если в организме есть нарушения, связанные с усвоением кальция.«Внутримышечное введение — это не косметическая процедура, а целенаправленная терапия, которую подбирает врач», — предупреждает эксперт.Если же у человека есть необходимые показания, то польза от инъекций будет весомой. Самочувствие улучшится, пройдет отечность, нормализуется аппетит, кожа станет сияющей.Важно: перед уколом обязательно надо сдать анализ на 25(OH)D, только после него врач рассчитает дозировку.Самостоятельно покупать уколы и делать их на всякий случай нельзя. Передозировка может быть очень опасна.

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