Врач Жито объяснил, для чего нужен витамин D в уколах
С дефицитом витамина D сталкиваются очень многие россияне, особенно живущие на севере и северо-западе страны. Чтобы в организме происходил синтез этого важного элемента, необходимы ультрафиолетовые лучи, а солнца во многих регионах сильно не хватает.
Врачи рекомендуют есть как можно больше продуктов, в которых много витамина D, а также бывать на улице хотя бы 30 минут в сутки. Однако даже это может не спасти от дефицита.
По словам врача, нехватка витамина D существенно сказывается как на самочувствии, так и на внешнем виде. Например, этот микроэлемент защищает от остеопороза, диабета, инфаркта, псориаза, ожирения. Он также влияет на психологическое состояние: у людей с дефицитом нередко повышена тревожность, что в дальнейшем провоцирует развитие депрессии.
«Витамин D напрямую влияет на тонус мышц, плотность костей, здоровье кожи, гормональный фон. Вы можете следить за режимом тренировок, питанием, покупать себе дорогую косметику, но все равно выглядеть плохо, если у вас есть весомый дефицит», — заверяет Алексей Жито.
Волшебный витаминный укол
Если анализы показали дефицит витамина D в крови, то врач назначит витамины, которые большинству из нас хорошо знакомы. Покупаешь упаковку в аптеке, далее пьешь поштучно каждый день.
Но бывает так, что стандартных добавок становится недостаточно. И тогда на помощь приходит укол витамина D внутримышечно. По сути, это тот же витамин, только в ампуле его концентрация будет гораздо выше.
Когда необходимы инъекции витамина D
Если у вас выявили сильный дефицит, с которым не справятся добавки.
Когда витамин D плохо всасывается из ЖКТ. Такое бывает после операций.
Если вас мучат усталость, апатия, выпадение волос на фоне заболеваний, развившихся из-за дефицита.
Курс уколов могут назначить при рахите, остеопорозе.
Если в организме есть нарушения, связанные с усвоением кальция.
«Внутримышечное введение — это не косметическая процедура, а целенаправленная терапия, которую подбирает врач», — предупреждает эксперт.
Если же у человека есть необходимые показания, то польза от инъекций будет весомой. Самочувствие улучшится, пройдет отечность, нормализуется аппетит, кожа станет сияющей.
Важно: перед уколом обязательно надо сдать анализ на 25(OH)D, только после него врач рассчитает дозировку.
Самостоятельно покупать уколы и делать их на всякий случай нельзя. Передозировка может быть очень опасна.
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