Врач объяснил разницу между деменцией и забывчивостью

Забывчивость и рассеянность могут быть пугающими и напоминать симптомы деменции, рассказал врача-психиатр и психотерапевт Алексей Вилков.Специалист отметил, что при деменции действительно ухудшается память, но этот процесс отличается от обычной рассеянности. По его словам, разница в том, что патологические изменения в мозге прогрессируют и остаются устойчивыми, тогда как невнимательность поддается коррекции. «Если человек перенапрягся, много работал и мало отдыхал, то у него могут ухудшиться внимание, память. Достаточно отдохнуть, выспаться, взять отпуск. Тогда когнитивные способности восстановятся в полном объеме», — считает Вилков.Он добавил, что обычно при деменции потеря памяти четко выражена. Он привел пример, что часто люди забывают даже простую информацию, связанную с текущими событиями.

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