Диетолог опровергла миф о пользе нескольких популярных продуктов
Джей предупредила, что мюсли в форме батончиков, различные заправки для салатов, ароматизированные йогурты, консервированные фрукты, промышленные смузи и сухофрукты содержат большое количество сахара. Он повышает риск развития диабета и нескольких видов рака.
Кроме того, по словам врача, сахар увеличивает уровень общего воспаления в организме и нарушает баланс микробиома кишечника. В связи с этим необходимо тщательно изучать этикетку перед покупкой того или иного продукта. В заключение специалистка предложила в качестве альтернативы употреблять свежие фрукты, а для салатов использовать лимонные заправки и натуральное оливковое масло.
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