Врач раскрыла причины частой головной боли весной

Весной люди чаще испытывают головную боль, считает врач общей практики, терапевт Пунам Кришан. Причины она раскрыла в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).Первой возможной причиной врач назвала аллергию на пыльцу. По ее словам, в ответ на раздражение организм вырабатывает вещество под названием гистамин. Как рассказала терапевт, оно не только вызывает чихание и зуд в глазах, но и провоцирует воспаление носовых пазух, которое и является причиной сильной головной боли.Второй причиной, по мнению Кришан, являются колебания атмосферного давления, которые происходят при переменчивой погоде. Она пояснила, что погодные условия влияют на сосуды, которые, сужаясь и расширяясь, провоцируют головную боль. Самой распространенной причиной, по которой болит голова, врач назвала обезвоживание. По ее словам, организм может испытывать недостаток воды, даже если человек не ощущает сильного дискомфорта.

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