Диетолог развеяла популярные мифы о питании

Советы по питанию можно найти буквально везде. Но именно из-за этого бывает сложно отличить вредные рекомендации от полезных. Дипломированный диетолог Бриттани Поулсон объяснила, каким советам точно нельзя доверять.Миф 1: для оптимального здоровья следует избегать углеводов. Углеводы — это основной источник энергии для тела. Богатые углеводами продукты с высоким содержанием клетчатки помогают также балансировать уровень сахара в крови, дают организму другие питательные вещества.Миф 2: выжимание сока из фруктов и овощей — самый здоровый способ их употребления. В этом случае из плода удаляется клетчатка. Собственно, поэтому употребление цельных овощей и фруктов лучше насыщает, чем сок. Кроме того, для приготовления сока используется обычно больше продуктов, чем вы могли бы съесть в обычном виде.Миф 3: все обработанные продукты вредны. Некоторые продукты проходят обработку для того, чтобы стать съедобными, чтобы их можно было безопасно хранить и т. п. К примеру, это готовые к употреблению семена и орехи, консервированная рыба, замороженные овощи, йогурт, оливковое масло, овёс, цельнозерновой хлеб.Миф 4: приём пищи после 7 вечера приводит к набору веса. Независимо от времени приёма пищи набор веса происходит, когда вы потребляете калорий больше, чем сжигаете.Миф 5: полезную еду можно найти только на прилавках продуктовых магазинов. По периметру многих продуктовых можно найти разные полезные продукты.Миф 6: употребление большего количества белка помогает набрать мышечную массу. Потребление белка — это лишь один из компонентов увеличения мышечной массы. Поэтому само по себе оно не поможет нарастить мышцы.Миф 7: нужно избегать фруктов, так как в них много сахара. Согласно некоторым исследованиям, употребление фруктов снижает вероятность развития диабета 2 типа. Другие же учёные пришли к выводу, что фрукты помогают взрослым среднего возраста защититься от долгосрочного увеличения веса.Миф 8: продукты с низким содержанием жира или обезжиренные всегда полезнее для здоровья, чем обычные. Жиры в том числе служат источником энергии, поддерживают работу клеток, способствуют усвоению питательных веществ, участвуют в выработке некоторых гормонов. Кроме того, некоторые обезжиренные продукты или продукты с низким содержанием жира могут содержать больше сахара, соли или других добавок для компенсации потери вкуса или текстуры.Миф 9: нужно выбирать нерафинированный сахар вместо белого столового. Наш организм перерабатывает любой сахар одинаково.Миф 10: следует покупать только органические продукты. С точки зрения пищевой ценности такие продукты не обладают никакими преимуществами перед теми, которые были выращены традиционным способом.

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