Установлена связь между питанием и риском развития рака кишечника

Учёные установили прямую взаимосвязь между характером питания человека и риском развития онкологических заболеваний кишечника. Исследование, опубликованное в издании Tufts Now, подчёркивает важность пищевых привычек в профилактике этого опасного недуга.Специалисты Университета Тафтса выявили, что диета, обогащённая растительной клетчаткой, свежими овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, значительно снижает вероятность возникновения злокачественных образований в кишечнике. Тогда как регулярное употребление красного мяса и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров создаёт благоприятную среду для развития опухолей.Механизм защитного действия растительной пищи обусловлен особенностями кишечной микрофлоры. При переработке клетчатки микроорганизмы производят соединения, подавляющие воспалительные процессы и препятствующие образованию опухолевых клеток. Этот естественный барьер помогает поддерживать здоровье кишечника на клеточном уровне.Молочные продукты, особенно с низким содержанием жира, также демонстрируют протективный эффект в отношении кишечника. Кальций и другие биологически активные вещества в их составе способствуют нормализации клеточного обмена в тканях желудочно-кишечного тракта.Отдельного внимания заслуживает влияние алкоголя на развитие онкологических заболеваний. В организме этанол трансформируется в ацетальдегид — соединение, повреждающее ДНК и увеличивающее вероятность злокачественных мутаций. Исследования подтверждают связь даже умеренного потребления алкоголя с повышенным риском рака ротовой полости, гортани, пищевода, груди и печени.Женщинам следует проявлять особую осторожность в отношении алкогольных напитков, поскольку их организм перерабатывает этанол медленнее. Статистические данные показывают: у женщин, потребляющих два алкогольных напитка ежедневно, риск онкологических заболеваний увеличивается на 5 случаев из 100 по сравнению с абсолютными трезвенницами.

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