Путают с черемшой, едят и травятся: какое растение вызывает остановку дыхания, рассказал эксперт

Ежегодно с наступлением весны фиксируются случаи отравления дикорастущими травами. Особенно часто люди путают черемшу с ядовитой чемерицей. Подробнее об этом рассказал врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов.Многие опасные растения внешне похожи на съедобные травы, что вводит в заблуждение неопытных сборщиков. В этом и заключается главная угроза для человека.«Основная причина отравлений черемшой — путаница с чемерицей Лобеля, крайне ядовитым растением», — обратил внимание доктор.Оба растения имеют схожие листья, особенно в начале весны, когда те только начинают пробиваться из земли. Отличить их друг от друга можно по запаху: черемша обладает выраженным чесночным ароматом, а чемерица — нет. Но полагаться только на обоняние рискованно, особенно если у человека насморк.Чемерица содержит алкалоиды. Токсичные вещества, попадая в организм, вызывают сильное раздражение слизистых, а также рвоту, диарею и судороги.«При отравлении даже может остановиться дыхание. Поэтому при первых признаках недомогания, нужно немедленно вызвать скорую помощь», — подчеркнул токсиколог.Кроме черемши и чемерицы, есть и другие растения, которые легко спутать. Например, болиголов крапчатый, в народе дягиль собачий, принимают за съедобные зонтичные: сныть или укроп. Это одно из самых ядовитых растений — болиголов содержит алкалоид кониин, парализующий нервную систему.Осторожными следует быть с грибами и ягодами. Вместо съедобных опят есть риск собрать ядовитые ложные опята. А некоторые ягоды, хоть и выглядят аппетитными и могут показаться вкусными, крайне опасны.Чтобы избежать отравлений дикоросами, необходимо соблюдать несколько простых правил.Никогда не собирайте и не употребляйте в пищу растения, в которых вы не уверены на 100%. Если есть сомнения, даже не прикасайтесь к ним.Тщательно изучайте внешний вид растений перед сбором: фотографии и описания. Используйте в телефоне программы-определители.Обращайте внимание на запах. У многих съедобных растений есть характерный аромат.Помните, что термическая обработка не всегда уничтожает яды, содержащиеся в плодах, листьях и стеблях. Поэтому не стоит полагаться на случай.ВажноПри появлении симптомов отравления после употребления дикорастущих растений важно как можно быстрее обратиться к медикам. До приезда скорой постарайтесь вызвать рвоту и принять активированный уголь.«Чем быстрее будет оказана квалифицированная помощь, тем больше шансов на хороший исход», — подытожил токсиколог.

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