Что нужно знать о рисках весенней активности для сердечно-сосудистой системы

С наступлением весны многие люди стремятся восполнить недостаток активности, накопившийся за зиму, и резко увеличивают физическую нагрузку. Однако такой переход от малоподвижного образа жизни к интенсивной активности может представлять серьёзную опасность для сердечно-сосудистой системы. Об этом предупреждает кардиолог Госия Вамиль из Клиники МэйоПосле зимних месяцев, проведённых преимущественно в помещении, возникает естественное желание проводить больше времени на улице, активно заниматься садоводством, длительными прогулками, походами или физическим трудом. Тем не менее, такие стремительные перемены могут нанести вред организму, особенно если человек не подготовлен к нагрузкам. Как объясняет специалист, организм, не получавший достаточной физической активности в течение длительного времени, нуждается в постепенной адаптации. Резкие нагрузки могут спровоцировать обострение хронических сердечных заболеваний, а также вызвать неприятные симптомы — головокружение, обмороки, боли в груди и резкое снижение артериального давления.По мнению врача, начинать возвращение к активности следует с простых, коротких нагрузок, постепенно увеличивая их продолжительность и интенсивность. Разминка перед физической работой и заминка после неё играют важную роль: первая подготавливает сердце и мышцы к активности, а вторая — помогает организму плавно вернуться в состояние покоя, снижая риск сосудистых реакций.Также важно внимательно относиться к сигналам тела. Если возникают такие симптомы, как одышка, учащённое сердцебиение или неприятные ощущения в грудной клетке, необходимо прекратить нагрузку и при необходимости обратиться к врачу. Госия Вамиль подчёркивает, что люди пожилого возраста и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, особенно подвержены рискам, связанным с внезапной физической активностью. Им следует быть особенно осторожными при выходе на улицу в тёплую погоду, так как перегрев и обезвоживание увеличивают нагрузку на сердце. Поддержание водного баланса и выбор удобной одежды по погоде — важные меры для профилактики осложнений.Кардиологи также напоминают, что планомерное возвращение к физической активности, в том числе под наблюдением специалиста, помогает укрепить сердечно-сосудистую систему без вреда для здоровья. Принцип постепенности и внимательность к собственному состоянию — ключ к безопасной и эффективной адаптации к весенней активности.

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