Перечислены главные ошибки в уходе за зубами

Пародонтолог, стоматолог-хирург Ольга Чепуркова считает, что 80 процентов людей не умеют правильно очищать зубы от бактериального налета.Основной проблемой Чепуркова назвала то, что, по мнению многих людей, для здоровья зубов необходимо использовать множество различных средств. На самом деле для хорошей гигиены нужны лишь три вещи: обычная зубная щетка, монопучковая щетка и межзубные ершики, заверила врач. Она добавила, что остальные средства гигиены являются лишь вспомогательными инструментами. «Среднее время, необходимое для полноценной гигиены, — от 15 до 30 минут в день», — заявила Чепуркова.Стоматолог подчеркнула, что большинство людей тратят на уход за зубами две-три минуты утром и вечером. По ее мнению, этого недостаточно, чтобы убрать бактериальный налет на зубах. Она уточнила, что этот налет незаметен, но его можно окрасить с помощью специальных индикаторов. Для более эффективного ухода она также рекомендовала использовать и другие технологии: ирригаторы и капы для фотодинамической терапии.Кроме того, Чепуркова убеждена, что большое значение для здоровья зубов имеет питание. Для их естественного очищения она посоветовала чаще есть твердые овощи и фрукты, такие как яблоки, сельдерей или морковь. Еще по ее словам, полезно следить за водным балансом, так как сухость во рту провоцирует там размножение бактерий.

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