Врач назвала мощную комбинацию из двух продуктов для здоровья

Врач Сара Марин Бербелл заявила, что для улучшения состояния здоровья необходимо есть вместе два продукта.

Как отметила Бербелл, мощной комбинацией для здоровья является кожура киви с йогуртом. «Так мы употребим больше витамина С, чем из апельсинов, а также обеспечим свой организм пребиотиками для кишечника и большим количеством клетчатки, необходимой для профилактики колоректального рака», ? пояснила специалистка.

Чтобы улучшить сон, медик посоветовала есть эту комбинацию на ночь. Кроме того, благодаря кожуре киви и йогурту можно укрепить иммунитет, улучшить настроение и снизить уровень общего воспаления в организме. В заключение Бербелл добавила, что если у человека уже диагностирован рак, то ему все равно стоит есть много клетчатки, чтобы замедлить прогрессирование заболевания.

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