Когда боль в животе не то, чем кажется: в скорой рассказали о двух реальных вызовах на инфаркт

Важно помнить, что у боли в животе может быть много причин. И они необязательно связаны с нарушениями в работе органов пищеварения. Например, она также бывает симптомом сердечного приступа.Главными признаками острого инфаркта миокарда считаются ощущение сжатия, жжения за грудиной при физической нагрузке или давящие боли в груди, которые могут отдавать в руку, плечо, лопатку, шею и даже нижнюю челюсть. Также среди частых симптомов называют нарастающую слабость, одышку и холодный липкий пот. Однако не всегда смертельно опасная сосудистая катастрофа протекает типично, у нее могут быть и неожиданные проявления.О двух случаях спасения пациентов с инфарктом в одну из своих смен рассказали медики Токсовской подстанции скорой медицинской помощи.Так, один из вывозов — «боль в животе и дикая слабость» у женщины. Когда бригада была уже на месте, выяснилось, что давление у нее упало почти до нуля.«Снимаем ЭКГ и понимаем, что у пациентки инфаркт. Консультируемся с кардиологом областной больницы и мчим к ним со скоростью света. Нужно было уложиться в заветные 60 минут, и мы это сделали! Огромная благодарность водителю», — рассказали фельдшер Алена Кашутина и врач Вячеслав Крайнов в телеграм-канале «Скорая помощь Ленобласти».Женщину доставили в реанимацию, где ее уже ждали врачи.В эти же дежурные сутки медиков ждал еще один похожий вызов. Под утро помощь потребовалась мужчине с жалобами на боль в животе и пояснице. У него тоже упало давление и была сильная слабость. К приезду бригады «03» он уже еле разговаривал.«На ЭКГ — только-только начинающийся инфаркт», — говорят специалисты СМП.В течение часа пациента надо было доставить в больницу. По дороге у мужчины начали нарастать признаки острейшей стадии инфаркта — как говорят медики, на мониторе это выглядит как растущая «кошачья спинка». А уже на КАДе у пациента случилась фибрилляция предсердий, но у медиков уже наготове был дефибриллятор.«Провели электроимпульсную терапию, восстановили ритм и снова со скоростью света долетели в больницу. Поднимаем в реанимацию, где нас встречает команда врачей. Наша работа выполнена», — заключили специалисты скорой.Когда признак инфаркта — это про ЖКТБывает и зеркальная ситуация.Врачи Находкинской городской больницы спасли мужчину средних лет, который несколько дней жаловался на одышку и усталость, а потом на работе почувствовал боль за грудиной, из-за которой даже потерял сознание. Подозревали инфаркт. Но на этот раз это был не он.Как выяснилось позже, причиной недомогания был спонтанный разрыв пищевода. По словам медиков, это редкая патология, которую трудно выявить. При этом она очень опасна, почти в 80% случаев грозит летальным исходом.Как рассказали 5 мая врачи в телеграм-канале стационара в Находке, часто при такой болезни приходится полностью удалять пищевод пациенту. Но у мужчины все сложилось лучше, медикам удалось сохранить орган. Они провели ему сложную двухчасовую операцию, а потом выхаживали в течение 20 дней в условиях реанимации. Сейчас с мужчиной все в порядке, его уже выписали домой.

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