Две чашки этого напитка в день повышают чувствительность к инсулину у женщин

Корейские ученые нашли еще одну вескую причину пить кофе каждый день. Причем эффект появляется даже от напитка без кофеина.С возрастом и из-за неправильного образа жизни наши клетки все хуже распознают инсулин. Организм становится нечувствительным к этому важному гормону, который перерабатывает глюкозу, доставляя ее в клетки и ткани организма и тем самым насыщая их энергией.Исследования показывают, что снижение уровня инсулина — один из секретов долголетия. И наоборот, люди с высоким уровнем этого гормона, что связано с инсулинорезистентностью, живут меньше и имеют высокие риски развития диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых болезней и деменции.Инсулинорезистентность можно и нужно корректировать с помощью диеты и физических нагрузок. А недавнее исследование показало, что повысить чувствительность организма к инсулину помогает кофе. Причем эффект особенно заметен на женщинах.О том, что кофе влияет на уровень сахара, уже было известно. Так, в одной научной работе шведских медиков говорится, что каждая дополнительно выпитая чашка кофе в день снижает риск сахарного диабета 2-го типа на 6%. Причем работает это даже с декаф-кофе.Другое исследование с участием взрослых корейцев от 40 до 69 лет показало, что употребление двух и более чашек кофе ежедневно на 20% снижает вероятность предиабета и диабета по сравнению с теми, кто почти не пьет этот напиток. Однако точную связь между кофе и сниженным риском диабета тогда объяснить не смогли.Корейские ученые из Университета Кенхи изучили данные почти 7,5 тысячи взрослых от 19 до 64 лет и выяснили, в чем секрет.«Женщины, которые потребляли две и более чашки черного кофе в день, имели более низкие шансы на повышенный индекс инсулинорезистентности и уровень инсулина натощак», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients. По словам авторов, две ежедневные чашки этого напитка повышали чувствительность к инсулину на 36%.Примечательно, что у мужчин-кофеманов такой эффект был менее выраженным. Кроме того, если добавлять в напиток сахар или сливки, чувствительность к инсулину особо не изменится. А значит, для снижения инсулинорезистентности подходит только черный кофе.«Кофе — основной источник полифенолов. Он содержит различные биоактивные соединения, включая кофеин, фенольные соединения, такие как хлорогеновая кислота и кофейная кислота. Все они проявляют противовоспалительные и антиоксидантные свойства, а воспаление, как известно, повышает риск диабета», — объясняют авторы.Кроме того, хлорогеновая кислота помогает транспорту глюкозы в скелетных мышцах, а также замедляет всасывание сахара из пищи, что предотвращает резкие скачки инсулина.

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