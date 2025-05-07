В России придумали способ спасать обоняние

Врачи Европейского медицинского центра (ЕМС) первыми в России внедрили в свою практику PRP-терапию, которая помогает восстановить обоняние после COVID-19, травм носа, инфекционных заболеваний и возрастных изменений.PRP-терапия применяется уже более 20 лет в ортопедии, дерматологии и стоматологии, но восстановление обоняния — это новое направление, внедренное в единичных клиниках по всему миру. Метод предполагает введение собственной концентрированной плазмы крови с тромбоцитами в слизистую носа. Курс включает в себя две-четыре процедуры с перерывом в три-четыре недели.Согласно данным ЕМС, около 60-80 процентов пациентов замечают улучшение после курса, а тесты подтверждают восстановление обоняния в 40-70 процентах случаев.

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