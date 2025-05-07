В России придумали способ спасать обоняние
PRP-терапия применяется уже более 20 лет в ортопедии, дерматологии и стоматологии, но восстановление обоняния — это новое направление, внедренное в единичных клиниках по всему миру. Метод предполагает введение собственной концентрированной плазмы крови с тромбоцитами в слизистую носа. Курс включает в себя две-четыре процедуры с перерывом в три-четыре недели.
Согласно данным ЕМС, около 60-80 процентов пациентов замечают улучшение после курса, а тесты подтверждают восстановление обоняния в 40-70 процентах случаев.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий