Россиян предостерегли от серьезной ошибки в лечении переломов

Обычное растяжение связок или перелом тазобедренного сустава может привести к инвалидности, если допустить всего лишь одну серьезную ошибку в лечении — игнорировать двигательную реабилитацию, предупредила врач ЛФК и спортивной медицины, заведующая отделением восстановительного лечения «Клиники Ильи Труханова» Юлия Прищеп.По ее словам, многие думают, что после снятия гипса лечение перелома заканчивается. Онако поврежденные конечности, подвижность которых была ограничена, требуют специальной реабилитации. Она может включать лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж и другие процедуры, которые позволят избавиться от атрофии мышц и помогут восстановить эластичность мышц и связок, объяснила доктор.Начинать восстановление Прищеп посоветовала постепенно, с самых простых движений, которые человек совершал до травмы: сгибание и разгибание, отведение в сторону, подъем вверх и вниз. Она подчеркнула: ранняя реабилитация — самая эффективная возможность избежать так называемых контрактур — патологических изменений в суставе и окружающих его тканях.Врач также отметила, что ноги восстанавливаются быстрее, чем руки, а сам процесс проходит проще, так как при травме ноги человеку все равно приходится ходить. Из-за этого после травм руки требуется более активная реабилитация.

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