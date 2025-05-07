Ортопед назвал лучшую позу при болях в спине и шее

Ортопед Джон Хинсон раскритиковал популярный в социальных сетях способ унять боль в спине и шее и предложил собственный вариант.Врач рассказал, что в социальных сетях много бесполезных и даже вредных советов о здоровье спины. Одним из таких он назвал рекомендацию использовать смартфон лежа на животе. По его словам, по задумке это должно избавить от синдрома «компьютерной шеи». «В этом положении поясничный отдел позвоночника чрезмерно изогнут, что перегружает мышцы шеи. Длительное пребывание в такой позе может усугубить скрытые проблемы со спиной и вызвать боль», — предупредил ортопед.Специалист указал, что лучше при работе за компьютером или использовании смартфона сидеть на кресле или стуле. При этом по его словам, важно чтобы спинка хорошо поддерживала поясницу и была немного откинута назад. «Если держать голову позади корпуса, мышцы шеи расслабятся и будут меньше уставать», — объяснил Хинсон.Врач отметил, что долго сидеть в такой позой тяжело, поэтому строгих рекомендаций на этот счет нет. Он уточнил, что можно сидеть как угодно, но нужно часто менять положение тела, давая шее отдохнуть. Также, по его словам, полезно делать специальный комплекс упражнений для шеи.

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