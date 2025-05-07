Недавно обнаруженный белок может смягчить рубцевание при заживлении ран

Исследование, опубликованное в Nature Communications, идентифицирует белок, который помогает предотвратить чрезмерное рубцевание. Белок, называемый фибромодулином (FMOD), образует комплекс молекул с интерлейкином 1?, который не дает миофибробластам формировать чрезмерную рубцовую ткань.Результаты исследования могут привести к созданию нового способа уменьшения или предотвращения чрезмерного образования рубцов, что, в свою очередь, может принести пользу пациентам, восстанавливающимся после операций, травм или ожогов.В предыдущих исследованиях ученые описали важную роль FMOD в обеспечении возможности безрубцовой репарации фетального типа, а также в предотвращении чрезмерного рубцевания во время репарации взрослого типа.В этом новом исследовании ученые изучали влияние FMOD на миофибробласты, ключевые клетки заживления и образования рубцов. Миофибробласты должны отмирать после заживления раны, но они могут продолжать формировать ткань долгое время спустя, что приводит к чрезмерному рубцеванию. Комплекс на основе фибромодулина способствует гибели миофибробластов.«В течение последних двух десятилетий мы с доктором Эриком Кан Тином изучали способы уменьшения рубцов на коже в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе», — сказал профессор Чиа Су из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.«В этой публикации исследуется важнейшая роль естественного фибромодулина в регуляции ключевой клетки, образующей рубцы, миофибробласта. Это, в сочетании с одобренным FDA клиническим исследованием нашей команды под руководством доктора Чжун Чжэна, в котором пептид, полученный из фибромодулина, применялся у 54 пациентов для уменьшения рубцов, демонстрирует значительный скачок в потенциальных методах лечения пациентов с чрезмерным рубцеванием», - резюмировал он.

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