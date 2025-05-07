Длительный COVID может вызвать долгосрочные изменения в сердце и легких

Пациенты, страдающие длительным COVID, могут демонстрировать постоянное воспаление в сердце и легких в течение года после заражения SARS-CoV-2 — даже если стандартные медицинские тесты показывают нормальные результаты — что потенциально повышает риск будущих сердечных и легочных заболеваний. Эти результаты получены в ходе нового исследования, проведенного исследователями из Медицинской школы Икан в Маунт-Синай и опубликованного в журнале Journal of Nuclear Medicine.Исследование, крупнейшее в своем роде с использованием передовой ПЭТ/МРТ-визуализации, обнаружило значительные аномалии в сердечно-сосудистых и легочных тканях, а также измененные уровни циркулирующих иммунорегулирующих белков у пациентов с длительным COVID. Эти аномалии могут служить ранними предупреждающими признаками таких заболеваний, как сердечная недостаточность, клапанная болезнь сердца и легочная гипертензия.«Длительный COVID стал серьезной проблемой общественного здравоохранения, а долгосрочные последствия остаются в значительной степени неопределенными», — говорит соавтор исследования Мария Г. Тривьери. «Это исследование приближает нас к пониманию того, как SARS-CoV-2 влияет на сердце и легкие с течением времени. Мы считаем, что длительный COVID приводит к воспалительной реакции, которая может предрасполагать пациентов к преждевременной ишемической болезни сердца, легочной гипертензии и клапанным повреждениям, таким как стеноз или регургитация».«С 2020 года мы публикуем работы, показывающие, что даже легкие или бессимптомные инфекции COVID могут иметь серьезные сердечно-сосудистые последствия, даже у ранее здоровых людей», — говорит соавтор исследования Дэвид Путрино. «В этой статье представлены дополнительные данные, подчеркивающие, что SARS-CoV-2 — это вирус, который глубоко влияет на здоровье сосудов, и что каждая новая инфекция может нанести ущерб. Профилактика инфекций имеет решающее значение».Исследователи изучили 100 взрослых пациентов Mount Sinai, у которых в период с декабря 2020 года по июль 2021 года была подтверждена инфекция COVID-19 и которые испытывали постоянные кардиопульмональные симптомы. У большинства этих пациентов ранее не было диагностировано сердечно-сосудистое заболевание. Примерно через 300 дней после их первоначального заражения 91 участник прошел гибридную позитронно-эмиссионную томографию 18F-фтордезоксиглюкозы в сочетании с магнитно-резонансной томографией (ПЭТ/МРТ), передовым методом визуализации, который одновременно выявляет структурные и метаболические нарушения. Среди просканированных пациентов 52 пациента, что составляет 57 процентов, продемонстрировали признаки воспаления, поражающего сердечную мышцу, перикард (тонкий мешок, который окружает сердце), сердечные клапаны, особенно митральный клапан, а также аортальные и легочные кровеносные сосуды. В нескольких случаях было затронуто более одной из этих областей.Сканирование ПЭТ/МРТ выявило аномалии миокарда (сердечной мышцы) у 22 участников, характеризующиеся рубцеванием и утолщением ткани, что схоже с результатами миокардита или кардиомиопатии. Поражение перикарда наблюдалось у 20 пациентов, что указывало либо на воспаление, либо на выпот, скопление жидкости. Воспаление около митрального клапана было выявлено у 10 участников, а сосудистое воспаление, затрагивающее аорту или легочные артерии, наблюдалось у 28 участников. Все аномалии были связаны с постоянными симптомами, такими как боль в груди, усталость и одышка.Параллельно исследователи провели анализ белков плазмы, который показал аномальные паттерны в ключевых биомаркерах, регулирующих воспаление и иммунную сигнализацию. Эти результаты коррелировали с аномалиями визуализации, предоставляя подтверждение стойкого воспаления на молекулярном уровне.Для дальнейшей проверки результатов в период с марта по октябрь 2023 года было проведено исследование контрольной группы из девяти человек с подтвержденной предыдущей инфекцией COVID-19, но без сохраняющихся сердечно-легочных симптомов. Эти лица контрольной группы прошли те же самые визуализационные исследования и анализы крови, и у них не было выявлено воспалительных изменений, наблюдаемых в симптоматической длительной когорте COVID.«Мы обнаружили ряд кардиопульмональных воспалительных паттернов, подкрепленных аномальными профилями белков», — говорит Тривьери. «Эти выводы могут иметь далеко идущие последствия для диагностики и наблюдения. Если у пациентов наблюдаются затяжные симптомы, такие как одышка, им следует обратиться к врачу для дальнейшего обследования. Наши результаты также должны повысить осведомленность врачей, чтобы они могли учитывать историю болезни пациента COVID и более тщательно оценивать сохраняющиеся симптомы».«Это исследование подчеркивает уникальную силу гибридной ПЭТ/МРТ-визуализации для выявления скрытых процессов заболевания у пациентов с длительным COVID», — говорит соавтор исследования Захи Файад. «Эти результаты должны изменить наш подход к уходу и наблюдению — не только распознавая SARS-CoV-2 как потенциальный долгосрочный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, но и интегрируя молекулярную визуализацию в протоколы оценки после COVID. Теперь у нас есть объективные доказательства, которые могут помочь в более раннем выявлении и потенциально предотвратить будущие сердечно-легочные события».Команда Mount Sinai продолжает наблюдать за этой группой пациентов для оценки долгосрочных результатов и изучает, могут ли эти паттерны визуализации и биомаркеров помочь предсказать, кто из них наиболее подвержен риску развития хронических сердечно-сосудистых или легочных заболеваний после COVID-19.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки