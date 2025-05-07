Диетолог рассказала о последствиях злоупотребления шашлыком
По ее словам, потребление таких продуктов связано с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, что особенно опасно для пожилых людей. Врач призвала отдавать предпочтение диетическим сортам мяса и птицы — белому мясу курицы, индейки, а также запеченной рыбе. «Кроме того, эти продукты содержат намного меньше соединительной ткани и поэтому лучше усваиваются», — уточнила Стародубова.
Кроме того, приступать к приготовлению мяса на углях диетолог порекомендовала можно только тогда, когда угли полностью прогорели, при этом расстояние между углями и шашлыком должно быть не менее 30 сантиметров. «Подгорание продукта в процессе приготовления повышает риск образование в мясе определенных соединений, в больших дозировках обладающих проканцерогенным действием», — объяснила врач.
Средняя температура внутри кусочка мяса при приготовлении шашлыка традиционным способом обычно достигает 60-70 градусов, подчеркнула Стародубова. Поэтому шашлыки, как и другие продукты из мяса птицы и рыбы, не прошедшие полную тепловую обработку, нельзя употреблять детям, беременным и кормящим женщинам, заключила диетолог.
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