Врач предупредила об опасности шепота
Она отметила, что при простудных заболеваниях в целом не нужно говорить много. Романенко добавила, что использовать шепот тоже не рекомендуется, так как он создает дополнительную нагрузку на голосовые связки.
Врач добавила, что на голос влияет множество факторов, воздействия которых стоит избегать: пыль и загазованность помещения, острая и горячая пища, курение и стресс. Если проблема с голосом не проходит в течение двух недель, то для лечения и диагностики нужно как можно скорее обратиться к специалисту, заключила фониатр.
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Добавил belyash в категорию Разное
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