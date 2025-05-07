Синдром ресторанного желудка: почему может болеть живот даже после полезной еды в кафе

Многие знакомы с неприятным чувством дискомфорта в животе после посещения кафе или ресторана. Даже если вы заказывали блюдо из полезных продуктов, боли в животе, вздутие, тошнота или диарея могут испортить впечатление от обеда. Но почему так происходит?Есть такое понятие «синдром ресторанного желудка», когда после вроде бы полезных блюд, съеденных в кафе или ресторане, вдруг начинает болеть живот. Почему это происходит и как избежать подобных неприятностей, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».«Синдром китайского ресторана»«Понятие „синдром ресторанного желудка“ — не медицинское. Чаще всего неприятные ощущения, возникающие после похода в кафе, связаны с перееданием, употреблением непривычных блюд или даже со стрессом, вызванным „выходом в свет“», — объясняет врач.Еще один термин, который можно встретить на просторах Интернета, — «синдром китайского ресторана». Некоторые называют так комплекс симптомов, которые развиваются после употребления блюд традиционной китайской кухни. К таким симптомам относятся головная боль, ощущение давления и жжения в шее, плечах и спине, повышенная потливость, тошнота и учащенное сердцебиение.Главным виновником «синдрома китайского ресторана» многие считают глутамат натрия — вещество, которое в кулинарии используют для усиления вкуса. С научной точки зрения глутамат натрия — это натриевая соль глутаминовой кислоты, которая естественным образом содержится во многих продуктах, например в сыре, соевых бобах, грибах, мясе.«Ученые провели множество исследований, но так и не смогли доказать однозначную связь между „синдромом китайского ресторана“ и употреблением глутамата», — продолжает Екатерина Кашух. Гораздо более вероятные причины недомогания после визита в ресторан — переедание, пищевая аллергия, употребление блюд, содержащих большое количество острых специй.Другие провокаторыПричины «синдрома ресторанного желудка» многогранны и не всегда связаны с некачественными продуктами.Стресс и спешка. Сам процесс посещения ресторана, ожидание заказа, обстановка могут вызвать стресс, который негативно влияет на пищеварение. Ускоренное поедание пищи также способствует появлению дискомфорта. Наш желудочно-кишечный тракт очень чувствителен к психологическим факторам.Необычная пища. Даже если вы выбрали полезное блюдо, оно может содержать незнакомые вам ингредиенты, приправы, специи или способы приготовления, к которым ваш организм не привык. Это может вызвать аллергическую реакцию или просто расстройство пищеварения. Например, высокое содержание жира даже в здоровой еде может быть перегрузом для вашей пищеварительной системы.Кросс-контаминация. На профессиональной кухне существует риск перекрестного загрязнения продуктов. Даже если вы заказали вегетарианское блюдо, оно могло контактировать с мясом или другими аллергенами на одной и той же разделочной доске или в общей посуде. Несоблюдение санитарных норм в заведении увеличивает этот риск.Качество продуктов. Конечно, качество используемых продуктов играет важную роль. Несвежие ингредиенты, неправильное хранение или недостаточная термическая обработка могут привести к пищевому отравлению, симптомы которого очень похожи на «синдром ресторанного желудка».Высокое содержание FODMAPs. Фруктоолигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы (FODMAPs) — это группа углеводов, которые плохо усваиваются некоторыми людьми. Они содержатся во многих фруктах, овощах, бобовых и молочных продуктах. Если блюдо содержит высокую концентрацию FODMAPs, это может вызвать вздутие, боли в животе и диарею.Пищевая непереносимость или аллергия. Непереносимость лактозы, глютена или других пищевых компонентов может быть причиной дискомфорта после еды, даже если вы не подозревали о наличии проблемы. Симптомы могут проявляться именно после употребления пищи в ресторанах, так как вы не всегда контролируете состав блюд.Добавки и консерванты. Многие ресторанные блюда содержат различные добавки и консерванты, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника.Простые правила«Для того чтобы избежать проблем с самочувствием, полезно придерживаться правил. Если есть сомнения, уточняйте у официанта состав блюда и способ его приготовления. При заболеваниях органов ЖКТ исключайте продукты, которые могут вызвать обострение. Важно не переедать: если чувствуете себя сытым, не заставляйте себя доесть все до последней крошки», — советует доктор.И не забывайте пить достаточное количество воды: она поможет пищеварению. Еще очень важно прислушиваться к своим ощущениям. Если после употребления определенных блюд вы почувствовали себя плохо, избегайте их в будущем, резюмирует Екатерина Кашух.

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