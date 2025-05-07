Медики считают плавание самым полезным видом спорта для пожилых
Врачи уверяют, что этот вид спорта безопасен и эффективен для похудения. Регулярные занятия плаванием укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение и дыхание. Вода оказывает мягкое массажное воздействие на кожу, улучшая её состояние. Плавание также способствует развитию координации движений и помогает справляться со стрессом.
Пожилым людям с хроническими заболеваниями важно начинать с небольших нагрузок. Рекомендуется начать с одного занятия в неделю, постепенно увеличивая интенсивность тренировок. Важно помнить, что перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания.
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